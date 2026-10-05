Истерическая ревизия

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, на прошлой неделе самовольно покинувший расположение сборной Португалии, может вернуться в национальную команду, несмотря на демарш. Это следует из заявлений главного тренера Жоржи Жезуша и президента футбольной федерации страны Педру Пруэнсы. Оба, общаясь с журналистами после досрочного выхода сборной в четвертьфинал Лиги наций, попытались сгладить углы: называли ситуацию «недопониманием», подчеркивали важную роль фигуры Роналду. Окончательное решение, впрочем, видимо, должен принять сам футболист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Криштиану Роналду

Фото: Armando Franca / AP Футболист Криштиану Роналду

Фото: Armando Franca / AP

В понедельник, 5 октября, получил продолжение скандал, разгоревшийся в сборной Португалии по футболу на прошлой неделе из-за того, что Криштиану Роналду самовольно покинул тренировочный лагерь в середине «окна» для матчей национальных сборных. Демарш пятикратного обладателя «Золотого мяча» многие португальские издания трактовали как досрочное завершение карьеры Роналду в сборной. Однако из свежих заявлений главного тренера команды Жоржи Жезуша и руководителя федерации футбола страны Педру Пруэнсы следует, что 41-летняя звезда еще может вернуться в национальную команду.

Криштиану Роналду объявил о решении покинуть расположение сборной 1 октября, пообещав «когда придет время» «рассказать португальцам правду» о причинах поступка. Крупные медиа, такие как The Athletic, со ссылкой на близкие к ситуации источники, сообщали, что футболист был «раздражен тем, что не принял участия» во второй игре Лиги наций против норвежцев, состоявшейся 27 сентября и завершившейся победой португальцев со счетом 2:1. Роналду не попал в стартовый состав и так и не вышел на замену, несмотря на то что во втором тайме долго разминался у бровки. За три дня до этого 41-летний форвард, как это нередко бывает в последние годы, не слишком убедительно сыграл в первой встрече турнира — против валлийцев (1:0).

Октябрьские матчи против датчан и норвежцев Роналду, улетевший на частном самолете в Мадрид, пропустил. Их сборная Португалии выиграла, а основной конкурент легенды за место в стартовом составе Гонсалу Рамуш по разу отличился в каждой из встреч. Набрав 12 очков, команда досрочно квалифицировалась в play-off Лиги наций, став первым четвертьфиналистом текущего розыгрыша.

Тем не менее успехи на поле ожидаемо оставались в тени ЧП с участием Криштиану Роналду. После завершения сбора Педру Пруэнса заявил телеканалу RTP, что теперь у сторон «будет время спокойно сесть и найти выход» из сложившейся ситуации.

Саму ситуацию президент Португальской футбольной федерации (FPF) охарактеризовал как «недопонимание», заострив внимание на том, что Роналду не просто «один из лучших игроков всех времен», а «часть сборной», «часть нашего наследия», «наш флаг».

Кроме того, Пруэнса подчеркнул, что у Роналду «очень прочные», основанные на уважении отношения с главным тренером Жоржи Жезушем. «Неразрывная связь», видимо, зародилась еще в саудовском «Ан-Насре», где игрок и наставник пересеклись в прошлом сезоне.

Жоржи Жезуш тоже назвал произошедшее «недопониманием» и дал понять, что дверь в сборную для Криштиану Роналду открыта: «Он будет вызван в сборную в следующий раз, если будет играть за ‘‘Ан-Наср’’ и захочет вернуться». Специалист добавил, что не знает, какое решение примет сам Роналду.

Между тем Жезуш, который за последние дни неоднократно был вынужден отвечать на вопросы о взаимоотношениях с Роналду, отмечал, что ему «не за что извиняться» и он «не видит в ситуации проблемы». «У тренера есть принципы, которые не подлежат обсуждению,— комментировал он решение не выпускать звезду на поле.— Я тренер. Я сказал игроку, что он не будет играть. Если он мне понадобится на 30 минут, он сыграет. Если нет — не сыграет. И ни один игрок, ни один президент меня не переубедит». Жезуш оговорился, что этот конкретный случай может восприниматься иначе из-за того, что речь идет о Роналду: «Сколько игроков разминались во время матча и не вышли на замену? Будет ли проблема из-за этого? Нет. С Кришем все по-другому. Возможно, это справедливо, поскольку он — символ».

Вернется ли Криштиану Роналду в национальную команду, за которую он провел 234 матча и забил 146 мячей, выяснится совсем скоро. Следующие матчи сборной Португалии пройдут в середине ноября. Она завершит групповой этап Лиги наций играми против датчан (дома) и валлийцев (в гостях).

Роман Левищев