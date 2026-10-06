Швеция отправит Польше Patriot для охраны хаба по переправке оружия ВСУ

Швеция направляет в Польшу свои зенитно-ракетные комплексы Patriot для охраны хаба по переправке вооружения для армии Украины. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По словам министра, Швеция будет охранять логистический хаб НАТО в Жешуве. Сейчас небо над объектом охраняют нидерландские батареи Patriot. Они были установлены в декабре 2025 года. Предполагалось, что голландская миссия завершится летом 2026 года, однако ее продлили.

«Непрерывность этой миссии свидетельствует о союзнической солидарности и разделяемой ответственности за региональную безопасность перед лицом угрозы со стороны России»,— добавил Владислав Косиняк-Камыш.

2 октября Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что Польша работает над законопроектом, который обеспечит полную готовность страны к военным действиям. Он предусматривает упрощение переброски польских и союзных войск, подготовку инфраструктуры, согласование плана оборонного реагирования с критериями НАТО, а также реформу системы постоянного дежурства.