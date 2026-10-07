Политики и эксперты померились выводами

Эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 6 октября обсудили с партийцами свое свежее исследование о главных факторах, повлиявших на итоги выборов в Госдуму. Единороссы с мнением аналитиков в целом согласились, эсеры поспорили, а коммунисты особо выделили вывод РАСО о ключевой роли элитных договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В рамках исследования 60 экспертов РАСО и партнерских организаций оценили по пятибалльной шкале основные факторы, повлиявшие на результаты выборов в Госдуму. Максимальные 5 баллов получили «элитные договоренности», по 4 балла — «поддержка политических лидеров», «попадание в запрос избирателя» и «целостность образа партии». Заодно участники опроса оценили факторы, сыгравшие как в плюс, так и в минус каждой из пяти думских партий (подробнее см. “Ъ” от 6 октября).

Обсуждение исследования проходило в режиме телемоста. Представлявший «Единую Россию» (ЕР) сенатор Сергей Перминов сразу заявил, что самый удачный фактор для его партии — это «счет на табло». С выводом экспертов о значимости «сплочения вокруг флага» он не спорил, но заметил, что во время прошедшей кампании «консенсус победы» был характерен для программ всех партий, а конкуренция проявлялась только в различных подходах. Говоря об удачном выборе федеральной пятерки ЕР (этот фактор эксперты РАСО оценили на «четверку»), единоросс сообщил, что она повторяет конструкцию 2021 года: четыре героя и мать-героиня — и это попадает в запрос избирателя.

Президент РАСО Евгений Минченко спросил гостя, какую роль в кампании сыграл председатель ЕР Дмитрий Медведев и замерялась ли его популярность у зумеров с учетом резких высказываний в Telegram, становящихся мемами,— вроде легендарных «подсвинков». Господин Перминов заверил, что господин Медведев — «один из самых популярных лидеров на политическом олимпе нашей страны», и сам сенатор не раз слышал от молодых людей «комплиментарные оценки этой деятельности» лидера ЕР. А главное его участие в выборах — это руководство программной комиссией, которая готовила «Народную программу» ЕР, добавил партиец.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов исследование похвалил: «Авторы доклада сделали то, чего мы ждали годами. Вы назвали фактором номер один, повлиявшим на результаты выборов, не сплочение вокруг флага, не запрос избирателя, не профессионализм команд. А ключевое что у нас? Элитные договоренности! Наконец-то кто-то это сказал». Среди факторов, сильно помешавших КПРФ (эксперты посчитали таковыми нехватку новых лиц и «полевение» повестки других партий), коммунист назвал «тотальное снятие кандидатов» и «массовый недопуск наблюдателей на участки». А в плюс партии, по мнению господина Обухова, сыграло снятие с выборов «Яблока»: «Мы получили свою долю протестного городского избирателя».

«Новым людям» (НЛ), по оценкам экспертов, помогли прежде всего их кампания против ограничений и поддержание образа «новых лиц» в политике за счет молодых кандидатов. Депутат Госдумы от НЛ Дарья Кислицына с этим выводом в целом согласилась, но уточнила, что рост популярности партии за счет антизапретительной кампании случился слишком рано, еще весной, а если бы это произошло непосредственно перед выборами, результат мог бы быть выше. «Запрос на яркое, новое, молодое и красивое», по мнению депутата, реализовывался НЛ при выдвижении кандидатов на выборах всех уровней, и «такой же образ получился у фракции» в Думе. А предвыборный съезд, с ее точки зрения, продемонстрировал применение в политической культуре новых нестандартных форматов.

«Справедливой России» (СР), по мнению экспертов, на этих выборах больше всего помогла элитная поддержка, а помешали распад сильных региональных отделений и недостаток финансирования. Депутат от СР Марина Ким на это возразила, что дело скорее в «устаревших принципах работы» с региональными отделениями и недоработках в области пиара и SMM, из-за которых эсеры «остались без комплексного медиа-сопровождения по горизонтали». Еще одна проблема, по ее мнению,— отсутствие известных политиков «второго ряда»: поэтому, когда лидер партии Сергей Миронов не смог участвовать в кампании по состоянию здоровья, эсеры «оказались в сиротском положении».

Госпожа Ким также напомнила, что СР всегда была «партией второго выбора» и за нее голосовали те, кто недоволен ЕР, но в нынешнее тревожное время эти избиратели «предпочли остаться с ЕР».

Представители ЛДПР в телемосте не участвовали. Евгений Минченко в связи с этим посетовал, что «пугливое бегство от экспертного сообщества и зарывание головы в песок не соответствует базовому образу ЛДПР», ведь ее покойный основатель Владимир Жириновский «шел в любые аудитории». Кстати, эксперты РАСО сочли главным положительным для партии фактором наряду с элитной поддержкой «популяризацию образа Жириновского». Теряли же очки либерал-демократы из-за зачистки «старой гвардии», слабой региональной сети и отсутствия партийных губернаторов, говорится в докладе.

Ксения Веретенникова