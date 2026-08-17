Каллас анонсировала «самые масштабные санкции» против России
Евросоюз готовит пакет санкций против России к осени
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России, которые она планирует представить этой осенью. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.
Кая Каллас
Фото: Ezra Acayan / Reuters
По ее словам, запланированный пакет станет самым масштабным с начала военного конфликта на Украине. «Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну»,— сказала она.
21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят 23 июля. В него вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.
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