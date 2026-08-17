Каллас анонсировала «самые масштабные санкции» против России

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России, которые она планирует представить этой осенью. Об этом политик рассказала в интервью немецкому изданию Die Welt.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кая Каллас

Фото: Ezra Acayan / Reuters Кая Каллас

Фото: Ezra Acayan / Reuters

По ее словам, запланированный пакет станет самым масштабным с начала военного конфликта на Украине. «Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну»,— сказала она.

21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят 23 июля. В него вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».