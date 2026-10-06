В Тамбовской области стали выдавать меньше микрозаймов

В первом полугодии 2026-го семь зарегистрированных в Тамбовской области микрофинансовых организаций (МФО) выдали местным жителям и бизнесу около 5 тыс. займов на сумму почти 263 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество договоров сократилось более чем на четверть, а объем выдач — более чем на треть. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ЦБ РФ, объем потребительских займов уменьшился почти наполовину год к году. Регулятор отмечает, что это является частью общероссийской тенденции, связанной в первую очередь с более строгой проверкой доходов.

С 1 января 2026 года для МФО при оценке доходов клиента требуется либо официальное подтверждение, либо расчет по среднему доходу в регионе. С 1 июля такой расчетный доход дополнительно снижен на 10%, чтобы оценка платежеспособности была более осторожной. Кроме того, с 1 апреля переплата по коротким займам до года снижена со 130% до 100% от суммы. А с 1 октября у одного человека не может быть больше двух дорогих займов со ставкой выше 200% годовых.

«Раньше можно было набрать несколько мелких займов и гасить один за счет другого. Теперь новые правила не позволят человеку попасть в долговую спираль», — отметил управляющий тамбовским отделением Банка России Михаил Носенков.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что за прошлый год тамбовские МФО заключили с населением и бизнесом в общей сложности более 12,9 тыс. договоров займа на общую сумму около 938 млн руб. Количество договоров по сравнению с предыдущим годом сократилось на 53%, но совокупный объем выданных средств вырос на 18%.

Денис Данилов