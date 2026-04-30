В 2025 году тамбовчане взяли микрозаймы на общую сумму 1 млрд

В 2025 году девять микрофинансовых организаций (МФО) в Тамбовской области заключили с населением и бизнесом более 12,9 тыс. договоров займа на общую сумму около 938 млн руб. За год количество договоров сократилось на 53%, а совокупный объем выданных средств вырос на 18%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост объема кредитования обеспечил прежде всего возросший интерес со стороны бизнеса. Относительно прошлого года количество займов у индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем вдвое, у юридических лиц — на 34%, а объемы финансирования — в три раза и на 46% соответственно. Всего за прошлый год предприниматели заключили с местными МФО 254 договора займа почти на 660 млн руб.

В то же время количество займов, выданных тамбовчанам региональными МФО, сократилось более чем вдвое. За год заключено свыше 12,6 тыс. договоров на сумму около 278 млн руб. Такая динамика во многом связана со значимыми нововведениями, призванными ограничить закредитованность заемщиков и исключить недобросовестные практики на рынке микрофинансирования.

За 2025 год физические и юридические лица Воронежской области заключили с МФО, зарегистрированными в России, 895,3 тыс. договоров займа на общую сумму 22,5 млрд руб.

Кабира Гасанова