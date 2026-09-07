Дело притушит маяк благотворительности

Основательница фонда «Дом с маяком» покидает пост директора детского хосписа. Ближайшие месяцы Лида Мониава планирует посвятить перестройке всех процессов, чтобы фонд мог обходиться без нее. Об этом говорится в заявлении Мониавы в соцсетях, опубликованном ее друзьями.

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Основательница «Дома с маяком» находится под следствием по делу о фейках. 2 сентября суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Обвинение связано с одним из постов главы благотворительного фонда, опубликованным в феврале 2023-го.

Сама Мониава вину не признала. Ранее ее уже штрафовали за дискредитацию армии. Утром 2 сентября в доме главы хосписа прошли обыски, после чего ее задержали. На следующий день суд не стал заключать основательницу в СИЗО и вынес одну из самых мягких мер пресечения — запрет определенных действий. Ей нельзя выходить на улицу после 20:00, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

Поддержать ее к суду пришли около 200 человек, в том числе пациенты хосписа в инвалидных колясках, передавал корреспондент “Ъ”. Но дело остается открытым, продолжает председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический Поверенный» Константин Трапаидзе:

«То, что ее не арестовали, — существенный плюс, но это может не повлиять на исход дела. Прокуратура и следствие могут занять жесткую позицию. Не всегда обвинительные приговоры идут на пользу даже общей политической линии. Должна быть избирательность.

Суды должны применять индивидуальный подход с учетом характеризующих обстоятельств».

6 сентября в Telegram-канале Мониавы появился пост о планах покинуть «Дом с маяком», а также просьба не отказываться от пожертвований. Фонд женщина возглавляла с 2018-го. Организация поддерживает неизлечимо больных детей и молодых взрослых, а также помогает детским хосписам Москвы и Московской области.

По самому мягкому сценарию, «Дом с маяком» дело может не коснуться вовсе, говорит адвокат, учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин:

«Идея дистанцироваться от управления фондом напоминает ситуацию, когда известная актриса после признания иноагентом тоже открестилась от фонда, чтобы не вредить его работе. Фонд все еще работает, будем надеяться, что все пойдет по мягкому сценарию. А вот ожидать мягкого приговора по этим статьям, боюсь, будет крайне сложно. Независимо от того, извинился человек, раскаялся или сделал пожертвование, приговор все равно любят выносить в виде реального срока — правда, меньше минимальной планки в три года».

Но это дело может отразиться на сфере благотворительности в стране, допускают собеседники “Ъ FM”. Риски есть, но есть и надежда, что они останутся в статусе «потенциальные», продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская:

«Сфера благотворительности довольно хрупкая. Эта культура постоянно развивается.

Любые громкие, сложные истории бьют по этой хрупкости: падает количество пожертвований.

Нам важно, чтобы в медийном пространстве было минимально рисков для благотворительности, чтобы у людей не возникало ощущения, что жертвовать деньги может быть небезопасно. Очень надеюсь, что эта история никак не повлияет на деятельность хосписа. Там делается невероятная работа на уровне всей страны».

В последнем посте глава фонда вновь подтвердила, что не собирается уезжать из страны. По вменяемой статье о публичном распространении фейков по мотивам политической ненависти ей может грозить вплоть до 10 лет колонии.

Екатерина Вихарева