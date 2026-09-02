Чем известна Лидия Мониава

Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава была задержана в Москве и доставлена в СКР на допрос по подозрению в распространении фейков о российской армии. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мониава Лидия Игоревна родилась 29 ноября 1987 года в Москве. В юности была волонтером онкологического отделения Российской детской клинической больницы (РДКБ). В 2006–2007 годах работала редактором в «Производящей телевизионной компании "ПТК"», в 2007–2008 годах — обозревателем в «Вечерней Москве».

В 2007-м присоединилась к благотворительному фонду «Подари жизнь» сначала в качестве координатора онкологического отделения РДКБ, затем стала помощницей директора компании Галины Чаликовой. В 2011 году окончила заочное отделение факультета журналистики МГУ и начала работать над детской программой и развитием паллиативной помощи в фонде «Вера».

В 2014 году стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком», в 2018-м возглавила организацию. В 2020 году оформила опекунство над тяжелобольным мальчиком, в 2022-м он скончался.

Весной 2022 года запустила фонд, направленный на помощь беженцам с Украины и из Нагорного Карабаха, а также жителям Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областей. В сентябре 2025 года фонд приостановил работу.

В январе 2026 года из-за постов в Telegram-канале была оштрафована на 45 тыс. за дискредитацию российской армии.