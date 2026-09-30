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Вакансии председателей двух судов открыли в Липецке

Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области 30 сентября объявила об открытии семи судейских вакансий. В частности, соискатели могут подать документы на должности председателей Правобережного и Октябрьского районных судов Липецка.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо этого, доступны вакансии:

  • двух судей Данковского городского суда;
  • судьи Липецкого районного суда;
  • судьи Октябрьского районного суда Липецка;
  • мирового судьи участка №22 Советского судебного района Липецка.

Заявления и документы от соискателей будут принимать до 30 октября включительно.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала зампреда Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игоря Мальчикова на пост председателя Липецкого областного суда. До середины июля Липецкий облсуд возглавлял Александр Карташов.

Денис Данилов