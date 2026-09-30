Вакансии председателей двух судов открыли в Липецке
Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области 30 сентября объявила об открытии семи судейских вакансий. В частности, соискатели могут подать документы на должности председателей Правобережного и Октябрьского районных судов Липецка.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Помимо этого, доступны вакансии:
- двух судей Данковского городского суда;
- судьи Липецкого районного суда;
- судьи Октябрьского районного суда Липецка;
- мирового судьи участка №22 Советского судебного района Липецка.
Заявления и документы от соискателей будут принимать до 30 октября включительно.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала зампреда Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве Игоря Мальчикова на пост председателя Липецкого областного суда. До середины июля Липецкий облсуд возглавлял Александр Карташов.