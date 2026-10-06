Академический район Екатеринбурга еще на неделю останется без трамваев

В Екатеринбурге продлили срок закрытия трамвайного движения от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, ограничения действуют из-за ремонта путей на перекрестке Волгоградская — Белореченская. Изначально движение должны были закрыть с 00:00 3 октября до 05:00 5 октября. Однако теперь планируется, что трамваи вернутся на свои маршруты после 05:00 12 октября.

Пока вагоны следуют по измененным маршрутам:

№1: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Белореченская — Волгоградская;

№3: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО;

№16: Волгоградская — Белореченская — Московская — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — 40 лет ВЛКСМ;

№18: Западное трамвайное депо — Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Блюхера — Шарташ;

№19: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Кирова — Красноуральская — Татищева — Викулова — Западное трамвайное депо;

№21: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО.

Кроме того, до 05:00 13 октября продлили запрет на движение автомобилей на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской.

«На месте проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты могут по улицам Белореченской — Волгоградской — Ясной — Академика Бардина — Серафимы Дерябиной либо по Белореченской — Шаумяна — Серафимы Дерябиной»,— сообщили в мэрии.

Полина Бабинцева