Шесть трамваев временно изменят маршруты в Екатеринбурге в октябре

В Екатеринбурге шесть трамваев временно изменят маршруты на два дня в следующем месяце — с 00:00 3 октября до 5:00 5 октября, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Движение будет закрыто по улице Волгоградской от конечной «Волгоградская» до Западного трамвайного депо в обоих направлениях для ремонта путей на перекрестке Волгоградская — Белореченская. В этот период трамваи будут ездить по следующим маршрутам:

№1: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Белореченская — Волгоградская;

№3: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Челюскинцев — Московская — Радищева — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО;

№16: Волгоградская — Белореченская — Московская — проспект Ленина — Гагарина — Малышева — Сыромолотова — 40 лет ВЛКСМ;

№18: Западное трамвайное депо — Викулова — Татищева — проспект Ленина — Гагарина — Блюхера — Шарташ;

№19: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Кирова — Красноуральская — Татищева — Викулова — Западное трамвайное депо;

№21: ЦПКиО — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — Челюскинцев — Луначарского — Тверитина — Мичурина — ЦПКиО.

Кроме того, для автотранспорта движение будет закрыто на этом перекрестке с 00:00 3 октября до 5:00 6 октября. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по Белореченской — Волгоградской — Ясной — Академика Бардина — Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской — Шаумяна — Серафимы Дерябиной.

Ирина Пичурина