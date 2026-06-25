В Воронеже врачу военкомата грозит срок за подлог и получение взяток

Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия отправил в СИЗО врача центра военно-врачебной экспертизы областного военного комиссариата. Женщину обвиняют в подлоге и получении взяток. Следствие считает, что она брала деньги за внесение ложных сведений в медицинские документы призывников, что привело к их незаконному освобождению от военной службы. Об этом в суде сообщили 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Врачу вменяют:

получение взятки в составе организованной группы, в крупном размере (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы);

злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы);

служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Деталей уголовного дела в суде пока не раскрывают, равно как и суммы полученных, по версии следствия, врачом взяток. Следователь и прокурор поддержали ходатайство об аресте фигурантки. Суд заключил ее под стражу до 22 июля включительно.

В начале июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Центральный районный суд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) Андрея Сущенко в связи с тем, что он заключил контракт на участие в специальной военной операции. Фигуранта обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Денис Данилов