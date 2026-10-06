Еврокомиссия предложила отменить право вето стран ЕС в решениях по санкциям

Еврокомиссия предложила отменить право вето стран-участниц Евросоюза при принятии решений по санкциям, расширению и другим вопросам. Инициативу представила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге, передает The Guardian.

«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством, чтобы одна страна больше не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения»,— сказала госпожа Кос.

Марта Кос уточнила, что для приема страны в ЕС единогласно будут приниматься только решения о начале этого процесса и его завершении. Промежуточные решения будут приниматься большинством голосов. Чтобы инициатива Еврокомиссии вступила в силу, ее должны утвердить в Европарламенте и единогласно поддержать в Совете ЕС.

По действующим правилам для принятия внешнеполитических решений требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС. В начале сентября Euronews писал, что 11 стран Евросоюза призвали рассмотреть отмену права вето. По данным The Guardian, его могут отменить только для стран, которые недавно вступили в ЕС. Издание отмечает, что инициатива может быть связана с решениями Венгрии при правительстве премьер-министра Виктора Орбана. Страна накладывала вето на некоторые решения ЕС, в том числе предоставление Украине пакета помощи на €90 млрд.