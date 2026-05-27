The Guardian: ЕС хочет ограничить право вето для новых членов

Еврокомиссия может ограничить право вето для стран, которые только недавно вступили в ЕС, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По их данным, временное отсутствие права вето может быть включено в договор с Черногорией, которую могут принять в ЕС раньше всего. Как утверждают собеседники газеты, это может стать образцом для других договоров. Ограничение может быть только временным, чтобы «не создавать впечатления существования членов ЕС второго сорта», передают источники.

Фото: Mindaugas Kulbis, AP

По данным The Guardian, мера рассматривается, поскольку ЕС собирается в ближайшие годы принять несколько новых членов. Среди них могут быть Черногория, Албания, Молдавия и Украина. «Ограничения могут сделать прием новых членов более приемлемым для действующих участников ЕС, некоторые из которых, особенно Франция, опасаются того, как расширение повлияет на те или иные политические вопросы»,— утверждают источники газеты.

По их словам, возможные ограничения также связаны с опытом взаимодействия с Венгрией, блокировавшей некоторые решения ЕС, в том числе предоставление Украине пакета помощи на €90 млрд.

