Страны ЕС призвали отменить право вето по вопросам внешней политики
11 стран Евросоюза призвали рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики объединения государств. Об этом сообщает Euronews. Страны предложили перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством.
В совместном письме к главе дипломатии ЕС Кае Каллас обратились представители Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Франции и Швеции.
Авторы обращения подчеркнули, что система вето в последние годы регулярно парализовала работу союза стран, а сложившаяся международная обстановка требует от ЕС способности быстро и эффективно задействовать весь свой совокупный вес.
Группа из 11 стран предложила пять основных принципов для реформы, среди которых — более широкое использование «конструктивного воздержания», отказ от увязывания внешнеполитических вопросов с посторонними спорами. «Правовая база для всех пяти принципов уже создана. Только от нас зависит, претворим ли мы их в жизнь и продвинем ли тем самым нашу внешнюю политику»,— сообщается в письме.
Речь идет о применении так называемой «пассрель» (passerelle clause — оговорки о переходе) из статьи 31 договоров ЕС. Она позволяет точечно переходить к голосованию большинством. При этом активация оговорки также требует единогласного одобрения всех стран ЕС.
По действующим правилам для принятия внешнеполитических решений требуется согласие всех 27 государств-членов ЕС. Этим неоднократно пользовался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, блокируя инициативы, отмечает Euronews.