Белгородское УФАС заявило о самых низких ценах на топливо в Черноземье

Меры по стабилизации ценовой ситуации на рынке моторного топлива обсудили 1 октября на заседании общественного совета при управлении ФАС по Белгородской области. Глава ведомства Алексей Ширков выступил с докладом, в котором заявил, что в регионе самые низкие цены среди субъектов Черноземья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации пресс-службы УФАС, на заседании было приведено «сравнение цен в других регионах страны» и отмечалось, что «ситуация в Белгородской области выглядит более благоприятно на фоне общероссийских показателей».

Росстат в среду опубликовал результаты мониторинга топливного рынка в период с 22 по 28 сентября. По подсчетам аналитиков, средняя цена автомобильного бензина в Белгородской области (с учетом всех марок) к началу этой недели составляла 72,68 руб. за литр. Общий показатель по всему Центральному федеральному округу (ЦФО) равнялся 77,20 руб., по стране — 78,50 руб. В ЦФО Белгородская область стала третьей по дешевизне бензина после Ярославской (69,27 руб.) и Орловской (70,45 руб.) областей.

Для сравнения: в Тамбовской области литр автомобильного бензина в начале недели отдавали в среднем за 88,28 руб. — это самая большая стоимость в ЦФО. В Воронежской области горючее отпускали по 82,65 руб., в Курской — 81,51 руб., в Липецкой — 78,71 руб.

При этом в регионе фиксируется рост цен на топливо. По сравнению с началом предыдущей недели (21 сентября) средняя стоимость литра автомобильного бензина выросла на 0,15 руб. Марка АИ-92, по информации Росстата, подорожала на 0,08 руб., АИ-95 — на 0,22 руб., дизельное топливо — на 0,15 руб. Цена на АИ-98 (и выше) осталась прежней — 95,69 руб.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что на прошлой неделе глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Василий Голиков выступил в соцсетях с обращением к местным жителям, в котором признал напряженную ситуацию с топливом. Он также сообщил о направлении дополнительных объемов горючего в Губкин и Старый Оскол.

Денис Данилов