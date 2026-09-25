Власти признали проблемы с бензином в Губкинском округе Белгородской области

Глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области Василий Голиков 25 сентября выступил в своих соцсетях с обращением к местным жителям, в котором признал, что «в последние дни ситуация с топливом — напряженная». По его словам власти «видят и понимают недовольство водителей». Господин Голиков подчеркнул, что ситуация находится на контроле и реализуется комплекс мер, который «в кратчайшие сроки позволит стабилизировать отпуск топлива на АЗС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«По итогам скоординированной работы достигнуты договоренности с ведущими нефтяными компаниями — "Газпром", "Роснефть" — об увеличении объемов поставок на территорию округа. Также договорились о сокращении продолжительности технологических перерывов на заправках»,— заявил глава городского округа.

По его словам, в пути на Губкин и Старый Оскол находятся дополнительные объемы топлива.

«К 26 сентября планируется поставка 418 т АИ-92 и 310 т дизельного топлива. Это существенно повысит доступность топлива для наших жителей»,— рассказал Василий Голиков.

Дефицита дизельного топлива, по информации господина Голикова, нет, его запасов достаточно. Однако дизельные машины «стоят в общей очереди и растягивают ее для тех, кому нужен бензин». Механизм отдельной заправки для транспортных средств на дизельном топливе сейчас прорабатывается совместно с «Роснефтью».

Глава администрации Старооскольского городского округа Михаил Лобазнов сегодня также выступил с обращением. Он отметил, что «ситуация с обеспечением топливом на заправках округа вызывает много вопросов и беспокойства у водителей», и подтвердил поставку дополнительных объемов горючего.

«Компании "Татнефть" и "Белнефть" оперативно перераспределяют имеющиеся ресурсы: дополнительные объемы будут направлены на профильные АЗС»,— написал господин Лобазнов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», литр автомобильного бензина, по последним данным Росстата, на прошлой неделе в среднем стоил на белгородских АЗС 72,53 руб. Бензин марок АИ-92, АИ-95, а также АИ-98 и выше отпускали за 68,88 руб., 75,17 руб. и 95,69 руб. соответственно, дизельное топливо — за 78,38 руб.

Денис Данилов