ГК «Шанс» в 12 раз увеличила выручку в Воронеже на фоне снижения в Липецке

По итогам 2025 года основные юрлица воронежской ГК «Шанс» продемонстрировали разную динамику финансовых результатов. Воронежское ООО «Шанс Трейд» увеличило чистую прибыль более чем в 12,5 раза, тогда как у липецкого ООО «Шанс Энтерпрайз» показатель снизился, хоть и незначительно — на 10%.

Выручка основного юрлица — ООО «Шанс Трейд», расположенного в Воронеже, — в 2025 году увеличилась на 3% и составила 10 млрд руб. Чистая прибыль за указанный период выросла в 12,5 раза — с 4,3 млн до 53 млн руб. Себестоимость продаж за год увеличилась с 8 млрд до 8,7 млрд руб. (+9%), дебиторская задолженность — с 3,7 до 4,4 млрд руб. (+19%). Кредиторская задолженность, напротив, снизилась почти на треть: с 8,4 до 5,8 млрд руб.

ООО «Шанс Трейд» (до декабря 2019 года — ООО «Управляющая компания МТС "Агро-Альянс"») было зарегистрировано в марте 2019 года для оптовой торговли удобрениями и агрохимическими продуктами в Воронеже. Уставный капитал — 101 тыс. руб. Единственный владелец — Севиля Тахмезова. Ей через «Шанс Трейд» принадлежит 51% местного ООО «Рустика Семена» (еще 49% у французского АО «Лидеа Франс» через ростовское ООО «Евралис Семанс Рус»). Генеральный директор — Виктор Милованов.

Липецкое ООО «Шанс Энтерпрайз» завершило 2025 год с выручкой 11 млрд руб. (-1% к 2024 году).

Чистая прибыль снизилась с 2,3 до 2,1 млрд руб. (-9%).

Себестоимость продаж выросла незначительно — с 6,45 до 6,5 млрд руб. (+0,7%).

Дебиторская задолженность сократилась на 3% и осталась на уровне 11 млрд руб., как и в прошлом году.

Кредиторская задолженность упала в 15 раз — с 4,5 млрд до 345 млн руб.

ООО «Шанс Энтерпрайз» было зарегистрировано на елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» в 2017 году. Основной вид деятельности — производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 3,6 млрд руб. 68,06% компании принадлежит Ругии Кадашовой, 31,94% Абдусаламу (Магомедалимовичу) Джавадову. Генеральный директор — Владимир Коватев.

По собственным данным, ГК «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года. Центральный офис группы расположен в Воронеже, производство — в ОЭЗ «Липецк». Проектная мощность завода составляет 60 млн литров продукции в год. Представительства компании функционируют в «более чем 50 регионах России и стран СНГ». Президент — Магомедалим Джавадов.

В марте Арбитражный суд Липецкой области оставил без рассмотрения иск совладелицы ООО «Шанс Энтерпрайз» Ругии Кадашовой о взыскании 2,2 млрд руб. с люксембургского АО «Международные финансы и инвестиции».

