Торговая война перетекла в лингвистическую
Премьер Канады обвинил США в том, что они угрожают французскому языку
Канадский премьер Марк Карни попытался использовать торговые баталии с Трампом на пользу своей партии в преддверии октябрьских выборов во франкоязычной провинции Квебек. В последние дни глава канадского правительства сделал ряд заявлений о том, что торговые переговоры со Штатами провалились в том числе и из-за высказанных главой Белого дома «угроз французскому языку» и «квебекской культуре». Дональд Трамп такие обвинения отверг, а его торговый представитель Джеймисон Грир назвал их «смешной, выдуманной историей». Тем не менее скандал получился громким и, похоже, сыграл канадскому премьеру на руку.
Премьер-министр Канады Марк Карни
Фото: Chris Tanouye / Reuters
После провала торговых переговоров США и Канады в конце прошлой недели Оттава, как и обещала, объявила 25 августа о введении ответных пошлин на широкий спектр ключевых американских отраслей, включая сталелитейную и молочную продукцию, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование и товары целлюлозно-бумажной промышленности.
Однако вместе с торговой войной между соседними странами разразилась и война лингвистическая. По утверждению премьера Канады Марка Карни, ее зачинщиком стал Дональд Трамп, позволивший себе «угрозы французскому языку» и «квебекской культуре». Так он расценил желание Вашингтона добиться от Оттавы уступок в отношении существующих в Квебеке законов о двуязычной маркировке товаров и положения, способствующего распространению франкоязычного культурного контента.
В частности, спор развернулся вокруг того, должны ли крупные американские стриминговые компании вроде Netflix, Apple и Disney+ быть освобождены от канадских законов, требующих продвигать национальное телевидение, включая франкоязычные программы.
Сейчас в Канаде действуют два требования. Федеральный закон об онлайн-стриминге (Online Streaming Act) обязывает крупные стриминговые платформы финансово поддерживать канадский контент. Квебекский закон №109, в свою очередь, предписывает онлайн-стриминговым сервисам упростить поиск франкоязычного контента и доступ к нему.
США ставили под сомнение конституционность второго закона, поскольку регулирование вещания и онлайн-стриминговых сервисов в Канаде осуществляет не отдельная провинция, а федеральное правительство. Да и первый закон, обязывающий компании США к дополнительным финансовым затратам в Канаде, вызывал немало нареканий.
Отметим, что в двуязычной Канаде на французском языке в качестве родного языка говорят около 22% жителей, или около 8 млн канадцев. В Квебеке родным французский является примерно для 85% его жителей.
В начале недели, выступая в Квебеке перед журналистами на французском языке (за неважное знание которого, к слову, раньше критиковали Марка Карни), премьер назвал существующие в Квебеке законы и положения «фундаментальными правами», отметил «огромный разрыв между канадской и американской точками зрения» и, назвав требования переговорщиков из США «неприемлемыми», заявил, что они во многом поспособствовали «завершению этого этапа переговоров».
«Для американцев французский язык, франкоязычная культура, канадская культура — все это их раздражает»,— бросил камень в огород соседей канадский премьер.
Первым с опровержениями на этот счет выступил торговый представитель президента США Джеймисон Грир. 24 августа в интервью CNBC он назвал обвинения Карни «смешной, выдуманной историей». «Нам просто не нравится ситуация, когда федеральное правительство Канады заставляет американские технологические компании забирать свою прибыль и отдавать процент своим конкурентам в Канаде»,— пояснил Грир. И примирительно добавил, что понимает, «почему жители Квебека хотят иметь контент на французском языке и все такое». «Мы считаем это действительно ценным»,— резюмировал Грир.
На следующий же день прокомментировать культурно-лингвистический спор решил уже сам Дональд Трамп. «Я бы никогда не стал вмешиваться в то, чтобы канадцы говорили по-французски! На самом деле мне даже в голову не приходило сделать такую глупость»,— написал президент США 25 августа в Truth Social.
Но завершить он решил отнюдь не на дружелюбной ноте, найдя в чем вновь упрекнуть Марка Карни, который никогда не относился к числу любимых Трампом зарубежных коллег.
«Эта ложь была выдумана слабым и неэффективным премьер-министром в попытке получить политическую поддержку, которую он полностью утратил, от жителей Квебека»,— написал Трамп.
Во многом Дональд Трамп попал в точку. В начале октября в этой франкоязычной провинции пройдут выборы, в преддверии которых сепаратистская партия Квебека Parti Quebecois набирает популярность. На этом фоне нынешний премьер-министр Квебека Кристин Фрешетт рискует не переизбраться, уступив свое кресло лидеру сепаратистов Полю Сен-Пьеру Пламондону.
Пока что последний обещал не проводить новый референдум о независимости Квебека от Канады до окончания срока полномочий Трампа. Однако любая уступка федерального правительства в отношении языковых законов могла бы еще больше подстегнуть сепаратистские настроения в провинции. Решительная же защита французского языка, являющегося частью культурного кода не только Квебека, но и всей Канады, напротив, почти наверняка упрочит поддержку Марка Карни и его соратников в Квебеке. Согласно воскресному опросу Института Ангуса Рейда, 85% жителей провинции поддержали прекращение торговых переговоров с США, что стало самым высоким показателем одобрения среди всех десяти канадских провинций.