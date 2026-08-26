Торговая война перетекла в лингвистическую

Канадский премьер Марк Карни попытался использовать торговые баталии с Трампом на пользу своей партии в преддверии октябрьских выборов во франкоязычной провинции Квебек. В последние дни глава канадского правительства сделал ряд заявлений о том, что торговые переговоры со Штатами провалились в том числе и из-за высказанных главой Белого дома «угроз французскому языку» и «квебекской культуре». Дональд Трамп такие обвинения отверг, а его торговый представитель Джеймисон Грир назвал их «смешной, выдуманной историей». Тем не менее скандал получился громким и, похоже, сыграл канадскому премьеру на руку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Chris Tanouye / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Chris Tanouye / Reuters

После провала торговых переговоров США и Канады в конце прошлой недели Оттава, как и обещала, объявила 25 августа о введении ответных пошлин на широкий спектр ключевых американских отраслей, включая сталелитейную и молочную продукцию, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование и товары целлюлозно-бумажной промышленности.

Однако вместе с торговой войной между соседними странами разразилась и война лингвистическая. По утверждению премьера Канады Марка Карни, ее зачинщиком стал Дональд Трамп, позволивший себе «угрозы французскому языку» и «квебекской культуре». Так он расценил желание Вашингтона добиться от Оттавы уступок в отношении существующих в Квебеке законов о двуязычной маркировке товаров и положения, способствующего распространению франкоязычного культурного контента.

В частности, спор развернулся вокруг того, должны ли крупные американские стриминговые компании вроде Netflix, Apple и Disney+ быть освобождены от канадских законов, требующих продвигать национальное телевидение, включая франкоязычные программы.

Сейчас в Канаде действуют два требования. Федеральный закон об онлайн-стриминге (Online Streaming Act) обязывает крупные стриминговые платформы финансово поддерживать канадский контент. Квебекский закон №109, в свою очередь, предписывает онлайн-стриминговым сервисам упростить поиск франкоязычного контента и доступ к нему.

США ставили под сомнение конституционность второго закона, поскольку регулирование вещания и онлайн-стриминговых сервисов в Канаде осуществляет не отдельная провинция, а федеральное правительство. Да и первый закон, обязывающий компании США к дополнительным финансовым затратам в Канаде, вызывал немало нареканий.

Отметим, что в двуязычной Канаде на французском языке в качестве родного языка говорят около 22% жителей, или около 8 млн канадцев. В Квебеке родным французский является примерно для 85% его жителей.

В начале недели, выступая в Квебеке перед журналистами на французском языке (за неважное знание которого, к слову, раньше критиковали Марка Карни), премьер назвал существующие в Квебеке законы и положения «фундаментальными правами», отметил «огромный разрыв между канадской и американской точками зрения» и, назвав требования переговорщиков из США «неприемлемыми», заявил, что они во многом поспособствовали «завершению этого этапа переговоров».

«Для американцев французский язык, франкоязычная культура, канадская культура — все это их раздражает»,— бросил камень в огород соседей канадский премьер.

Первым с опровержениями на этот счет выступил торговый представитель президента США Джеймисон Грир. 24 августа в интервью CNBC он назвал обвинения Карни «смешной, выдуманной историей». «Нам просто не нравится ситуация, когда федеральное правительство Канады заставляет американские технологические компании забирать свою прибыль и отдавать процент своим конкурентам в Канаде»,— пояснил Грир. И примирительно добавил, что понимает, «почему жители Квебека хотят иметь контент на французском языке и все такое». «Мы считаем это действительно ценным»,— резюмировал Грир.

На следующий же день прокомментировать культурно-лингвистический спор решил уже сам Дональд Трамп. «Я бы никогда не стал вмешиваться в то, чтобы канадцы говорили по-французски! На самом деле мне даже в голову не приходило сделать такую глупость»,— написал президент США 25 августа в Truth Social.

Но завершить он решил отнюдь не на дружелюбной ноте, найдя в чем вновь упрекнуть Марка Карни, который никогда не относился к числу любимых Трампом зарубежных коллег.

«Эта ложь была выдумана слабым и неэффективным премьер-министром в попытке получить политическую поддержку, которую он полностью утратил, от жителей Квебека»,— написал Трамп.

Во многом Дональд Трамп попал в точку. В начале октября в этой франкоязычной провинции пройдут выборы, в преддверии которых сепаратистская партия Квебека Parti Quebecois набирает популярность. На этом фоне нынешний премьер-министр Квебека Кристин Фрешетт рискует не переизбраться, уступив свое кресло лидеру сепаратистов Полю Сен-Пьеру Пламондону.

Пока что последний обещал не проводить новый референдум о независимости Квебека от Канады до окончания срока полномочий Трампа. Однако любая уступка федерального правительства в отношении языковых законов могла бы еще больше подстегнуть сепаратистские настроения в провинции. Решительная же защита французского языка, являющегося частью культурного кода не только Квебека, но и всей Канады, напротив, почти наверняка упрочит поддержку Марка Карни и его соратников в Квебеке. Согласно воскресному опросу Института Ангуса Рейда, 85% жителей провинции поддержали прекращение торговых переговоров с США, что стало самым высоким показателем одобрения среди всех десяти канадских провинций.

Наталия Портякова