Александр Овечкин выбрал Америку

Александр Овечкин все же проведет еще один сезон в НХЛ, прежде чем завершить карьеру. Главный хоккейный снайпер заключил со своим клубом «Вашингтон Кэпиталс» новый контракт сроком на год. Это означает, что великий российский форвард наверняка побьет очередной рекорд Уэйна Гретцки — по голам во всех матчах лиги, то есть и в регулярном чемпионате, и в play-off. Также это означает, что Овечкин, не исключено, сможет побороться за второй в карьере Кубок Стэнли. Ведь в ожидании решения своей легенды по поводу ближайшего будущего вашингтонский клуб, который прошлое первенство провел неудачно, укрепил состав несколькими игроками высокого уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Главная для НХЛ, а скорее всего, для мирового хоккея в целом новость, связанная с рынком свободных агентов, была обнародована 2 июля, на следующий после его открытия день. В списке сообщений о заключении клубами договоров с игроками, срок действия контрактов которых истек в июне, появилось сообщение о контракте «Вашингтона» с Александром Овечкиным. Вашингтонцы анонсировали его постом в X, показывающим российского форварда, подписывающего документы и произносящего: «Я вернулся, ребята».

Вскоре было обнародовано заявление владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса. В нем говорилось о том, что с момента, когда клуб задрафтовал нападающего (он получил права на Александра Овечкина в 2004 году, а дебют хоккеиста в Северной Америке состоялся в 2005-м), тот играл с «беспрецедентной страстью», «отдавая всего себя болельщикам и городу».

Сам Овечкин в своем заявлении подчеркнул, что «здоров», по-прежнему «любит играть в хоккей и бороться за победу». Хоккеист отметил, что «в восторге» от того, что можно присоединиться к партнерам, чтобы сражаться за путевку в play-off.

Эти слова уничтожили ключевую интригу международного хоккейного межсезонья. Для «Вашингтона» оно началось очень рано, в апреле. Клуб неудачно провел предыдущий сезон и не попал в розыгрыш Кубка Стэнли. Но его поклонников куда больше, чем эта осечка, волновала судьба самого знаменитого хоккеиста команды. В сезоне позапрошлом, побив престижнейший рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, Овечкин дал понять, что летом 2026 года может покинуть НХЛ, либо вообще закончив со спортом, либо отправившись прощаться с ним на родину, в Континентальную хоккейную лигу. Ее гранд московское «Динамо» — родная для хоккеиста команда. Весной он ситуацию окончательно не прояснил, пообещав принять решение после того, как поймет, в каком физическом состоянии находится и насколько сильна его мотивация. Оно оказалось приятным для тех, кому хотелось, чтобы Овечкин еще немного поиграл за клуб, выступления в котором принесли ему статус игрока исключительного, легенды из легенд, короля снайперов всех времен.

Новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном», естественно, однолетний, «прощальный». Зато его условия выглядят чрезвычайно солидными для игрока, который свой 22-й сезон в НХЛ проведет в возрасте 41 года: столько россиянину исполнится 17 сентября.

Формально базовая сумма соглашения по меркам элиты лиги скромная — $1 млн плюс подписной бонус в $3,25 млн. Однако и ESPN, и TSN настаивают, что с учетом премии она вырастет до $9 млн, то есть будет всего на $0,5 млн меньше, чем зарабатывал Овечкин по прежнему пятилетнему договору.

Причем она достанется ему, по сути, автоматически. Для активации пункта о дополнительных премиальных нападающему достаточно провести десять матчей.

Вероятно, не составит труда для него и побить еще одно достижение Уэйна Гретцки, которое пока принадлежит канадской хоккейной иконе,— по числу голов во всех встречах НХЛ, включая игры и регулярного чемпионата, и play-off. У Александра Овечкина их в данный момент 1006. Это всего на десять меньше, чем у Гретцки. А в минувшем первенстве форвард, несмотря на ветеранский возраст, поразил чужие ворота 32 раза и отдал столько же результативных передач, став и первым снайпером, и первым бомбардиром «Вашингтона».

Впрочем, кажется, Александр Овечкин, а также его команда всерьез ставят цель еще более заметную. Единственный Кубок Стэнли в истории «Вашингтона» был завоеван в 2018 году. С тех пор клуб, несмотря на потрясающую продуктивность Овечкина, никак не мог снова приблизиться к трофею, а в последнее время располагался в той нише, где обитают середняки лиги, на грандиозные свершения не претендующие. Считалось, что масштаб амбиций «Вашингтона», его потенциал в списке факторов, которыми будет руководствоваться россиянин, выбирая, чем займется осенью 2026 года.

В этом смысле вашингтонский менеджмент во главе с Крейгом Патриком исполнил его желания. «Вашингтон» в начале лета был весьма активен на рынке, совершая сделку за сделкой. В итоге нападение клуба пополнил целый ряд хоккеистов высокого уровня, таких как форварды Джордан Кайру с Алексом Таком, выступавшие за «Сент-Луис Блюз» и «Буффало Сейбрс». После их переходов и продления сотрудничества с Овечкиным заявка команды выглядит одной из наиболее глубоких в лиге.

Алексей Доспехов