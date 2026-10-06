Приставы арестовали 12 машин ярославского завода за долги

Судебные приставы арестовали 12 автомобилей, принадлежащих ярославскому промышленному предприятию, в рамках сводного исполнительного производства. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Общая сумма задолженности составляет 306 млн руб., из которых около 30 млн руб. приходится на исполнительский сбор. Ранее приставы наложили арест на четыре квартиры и две моторные яхты, принадлежащие предприятию. Поскольку завод не предпринял шагов для погашения задолженности, приставы составили акты описи и ареста еще 12 автомобилей.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Росимущество выставило на торги две моторные яхты Ярославского судостроительного завода также в рамках сводного исполнительного производства. На фотографии УФССП по Ярославской области в новости об аресте автомобилей видна территория этого же предприятия.

Если долг не будет погашен в установленный законом срок, автомобили оценят и передадут на торги.

Виктория Самко