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Две арестованные яхты ЯСЗ выставили на продажу

Территориальное управление Росимущества выставило на торги две моторные яхты Ярославского судостроительного завода (ЯСЗ). Информация опубликована на электронной площадке РТС-тендер.

Фото: Тендер «РТС»

Фото: Тендер «РТС»

Прогулочные яхты «Забава» 2012 года выпуска и «Отрада 1» 2008 года выпуска были арестованы 19 мая 2026 года, следует из прикрепленного к документам аукциона постановления о передаче арестованного имущества на торги. Стартовая стоимость каждой из яхт составляет 97,6 млн руб. Обе были построены ярославским заводом, числятся за ним и находятся на его территории в Ярославле. Аукционы пройдут 8 сентября.

Яхты выставлены на торги в рамках сводного исполнительного производства на общую сумму 133,9 млн руб. Взыскателями выступают ООО «Нева-металлтрэйд» (17,1 млн), АО «ПО «Технофлот» (14,3 млн), ООО «МСК» (19,9 млн), АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (14 млн), ООО «Завод вентиляционного оборудования «Инновент» (15,1 млн) и другие компании.

Речные моторные яхты проектов ST24HB («Отрада 1») и ST24M2 («Забава») предназначены для служебных поездок, прогулок, семейного отдыха, деловых встреч. Длина наибольшая — 24,44 метра, ширина наибольшая — 8,15 метров, пассажировместимость — 8 человек. Скорость хода составляет 18 км/ч, автономность — 3 суток.

Алла Чижова

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