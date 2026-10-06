Активам «ивановских» обеспечена конфискация
Арестовано имущество преступного сообщества на 6 млрд рублей
“Ъ” стали известны подробности обеспечительных мер, наложенных 5 октября Ивановским райсудом на активы участников оргпреступного сообщества «Ивановские» «вора в законе» Рубена Косяна (Рубен Ивановский). Под арест попало движимое и недвижимое имущество шести десятков предполагаемых участников ОПС, которых хотят признать экстремистами. Конфискации подлежат многочисленные компании, целый парк автомобилей и множество недвижимости.
Рубен Косян
Фото: оперативная съемка
Административный иск заявлен к 64 ответчикам. Все они придерживаются правил и традиций признанного экстремистским и запрещенного в России движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»), жертвуют в «общак», совершают преступления общеуголовной направленности, а также коррупционные и экономические. Благодаря этому «ивановские» фактически взяли под контроль пассажирские автоперевозки в регионе, в том числе автовокзал в областном центре, несколько проектов по лесодобыче и прочее.
Подавая иск в суд о признании ответчиков экстремистами, прокурор Ивановской области Андрей Жугин указал, что помимо запрета их деятельности конфискации подлежат активы, оцениваемые в 6 млрд 119 млн 265 тыс. 260 руб.
Судом были арестованы 100% долей в уставных капиталах:
- ООО «Автоплюс», ОГРН 1113702022103, ИНН 3702655814
- ООО «Транстерминал», ОГРН 1053701048037, ИНН 3702068277
- ООО «Транслайн», ОГРН 1103702016549, ИНН 3702622720
- ООО «Трансавто», ОГРН 1133702013015, ИНН 3702699956
- ООО «Конохово Ривер», ОГРН 1233700012545, ИНН 3700014501
- ООО ИОС, ОГРН 1237700009480, ИНН 9715438014
- ООО «Арстрой», ОГРН 1083702015814, ИНН 3702559846
- ООО «Строй Бетон Сервис», ОГРН 1043700068840, ИНН 3702055398
- ООО «Рубское озеро», ОГРН 1243700001710, ИНН 3700017005
- ООО «Автотранс», ОГРН 1043700084746, ИНН 3702059674
- ООО ИСТ, ОГРН 1223700011150, ИНН 3700001767
- ООО «Медислайн», ОГРН 1233300002418, ИНН 3328031598
- ООО «Трансавто», ОГРН 1043700065034, ИНН 3702054394
- ООО «Транслайн», ОГРН 1043700069335, ИНН 3702055711
- ООО «Автолайн», ОГРН 1193702015418, ИНН 3702223469
- ООО «Добраном», ОГРН 1133702014225, ИНН 3702701115
- ООО «Автотранс», ОГРН 1173702012956, ИНН 3702179682
- ООО «Драйвавто», ОГРН 1093702002305, ИНН 3702577404
- ООО «Толла», ОГРН 1233700006165, ИНН 3700008160
- ООО «Торговый центр», ОГРН 1173702020458, ИНН 3702185291
- ООО «Автотур», ОГРН 1113702022158, ИНН 3702655780
- ООО «Графит Эстейт», ОГРН 1237700697761, ИНН 9717145510
- ООО «Автокомби Плюс», ОГРН 1063702149444, ИНН 3702506322
- ООО «Спецагропроект», ОГРН 1203700021690, ИНН 3711051431
- ООО «Строймакс», ОГРН 1143711001444, ИНН 3711036828
- ООО «Фармкомп», ОГРН 1213700005595, ИНН 3711051872
- ООО ДРСУ, ОГРН 1175029005106, ИНН 5047194657
- ООО «Туристическая компания “500 туров”», ОГРН 1093702009389, ИНН 3702584151
- ООО «Информационные технологии», ОГРН 1213700011865, ИНН 3711052386
- ООО «Премьер Сервис», ОГРН 1197746148005, ИНН 9715340202
- ООО «Автотранс», ОГРН 1093702028859, ИНН 3702603051
- ООО «Элплат», ОГРН 1123702016712, ИНН 3702675352
- ООО «Ориент-Авто», ОГРН 1103702028198, ИНН 3702634564
- ООО «Орион-Авто», ОГРН 1143702013366, ИНН 3702730740
- ООО «Принт-Дистрибьюшен», ОГРН 1063702024066, ИНН 3702087287
- ООО «Автомир», ОГРН 1133702009121, ИНН 3702696842
- ООО «АвтоАльянс», ОГРН 1123703001223, ИНН 3703046371
- ООО «СтройТорг», ОГРН 1123702032959, ИНН 3702687301
- ООО «Ивлесторг», ОГРН 1143702000364, ИНН 3702718260
- ООО «ДрайвАвто», ОГРН 1183702014803, ИНН 3702203536
- ООО «Волгатранс», ОГРН 1083702006882, ИНН 3702551170
- ООО «ИЮНЬ», ИНН 3702181177, ОГРН 1173702014782
- ООО «Ивгортранс», ИНН 3702631820, ОГРН 1103702025558
- ООО «АВТО-РИТМ», ИНН 3702021293, ОГРН 1023700540742
- на 100% паевого фонда в производственном кооперативе «Универмаг “Юбилейный”», ИНН 3703001772, ОГРН 1023701273628
- на 100% обыкновенных акций АО «Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций», ИНН 3702547008, ОГРН 1083702002702, в количестве 1 556 260 штук, принадлежащих ООО «АвтоПлюс», ИНН 3702655814, ОГРН 1113702022103, номер государственной регистрации 1–01-12896-А
По данным прокуратуры, «ивановские» захватили производственное объединение, контролирующее перевозки в регионе, совершив несколько противоправных сделок. Благодаря контролю за этими и другими предприятиями, занимающимися строительством, туризмом и проч., ОПГ получила финансовую поддержку, позволившую развивать наиболее выгодные бизнес-проекты, поддерживать заключенных и устраивать акции против сотрудников ФСИН. В отношении последних были направлены сотни писем в прокуратуру и правозащитникам, а проверки едва не парализовали работу сотрудников пенитенциарной системы.
Аресты были наложены на 198 транспортных средств, включая автобусы, используемые для пассажирских перевозок, 80 квартир и домов, 71 нежилое помещение и 86 земельных участков в Ивановской и Московской областях, а также в самой столице.
Несмотря на обеспечительные меры, предприятия, попавшие под санкции, должны продолжать функционировать, обеспечивать в том числе доставку пассажиров, выплату зарплат и налогов.