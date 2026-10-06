Активам «ивановских» обеспечена конфискация

“Ъ” стали известны подробности обеспечительных мер, наложенных 5 октября Ивановским райсудом на активы участников оргпреступного сообщества «Ивановские» «вора в законе» Рубена Косяна (Рубен Ивановский). Под арест попало движимое и недвижимое имущество шести десятков предполагаемых участников ОПС, которых хотят признать экстремистами. Конфискации подлежат многочисленные компании, целый парк автомобилей и множество недвижимости.

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Фото: оперативная съемка Рубен Косян

Фото: оперативная съемка

Административный иск заявлен к 64 ответчикам. Все они придерживаются правил и традиций признанного экстремистским и запрещенного в России движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»), жертвуют в «общак», совершают преступления общеуголовной направленности, а также коррупционные и экономические. Благодаря этому «ивановские» фактически взяли под контроль пассажирские автоперевозки в регионе, в том числе автовокзал в областном центре, несколько проектов по лесодобыче и прочее.

Подавая иск в суд о признании ответчиков экстремистами, прокурор Ивановской области Андрей Жугин указал, что помимо запрета их деятельности конфискации подлежат активы, оцениваемые в 6 млрд 119 млн 265 тыс. 260 руб.

Судом были арестованы 100% долей в уставных капиталах:

ООО «Автоплюс», ОГРН 1113702022103, ИНН 3702655814

ООО «Транстерминал», ОГРН 1053701048037, ИНН 3702068277

ООО «Транслайн», ОГРН 1103702016549, ИНН 3702622720

ООО «Трансавто», ОГРН 1133702013015, ИНН 3702699956

ООО «Конохово Ривер», ОГРН 1233700012545, ИНН 3700014501

ООО ИОС, ОГРН 1237700009480, ИНН 9715438014

ООО «Арстрой», ОГРН 1083702015814, ИНН 3702559846

ООО «Строй Бетон Сервис», ОГРН 1043700068840, ИНН 3702055398

ООО «Рубское озеро», ОГРН 1243700001710, ИНН 3700017005

ООО «Автотранс», ОГРН 1043700084746, ИНН 3702059674

ООО ИСТ, ОГРН 1223700011150, ИНН 3700001767

ООО «Медислайн», ОГРН 1233300002418, ИНН 3328031598

ООО «Трансавто», ОГРН 1043700065034, ИНН 3702054394

ООО «Транслайн», ОГРН 1043700069335, ИНН 3702055711

ООО «Автолайн», ОГРН 1193702015418, ИНН 3702223469

ООО «Добраном», ОГРН 1133702014225, ИНН 3702701115

ООО «Автотранс», ОГРН 1173702012956, ИНН 3702179682

ООО «Драйвавто», ОГРН 1093702002305, ИНН 3702577404

ООО «Толла», ОГРН 1233700006165, ИНН 3700008160

ООО «Торговый центр», ОГРН 1173702020458, ИНН 3702185291

ООО «Автотур», ОГРН 1113702022158, ИНН 3702655780

ООО «Графит Эстейт», ОГРН 1237700697761, ИНН 9717145510

ООО «Автокомби Плюс», ОГРН 1063702149444, ИНН 3702506322

ООО «Спецагропроект», ОГРН 1203700021690, ИНН 3711051431

ООО «Строймакс», ОГРН 1143711001444, ИНН 3711036828

ООО «Фармкомп», ОГРН 1213700005595, ИНН 3711051872

ООО ДРСУ, ОГРН 1175029005106, ИНН 5047194657

ООО «Туристическая компания “500 туров”», ОГРН 1093702009389, ИНН 3702584151

ООО «Информационные технологии», ОГРН 1213700011865, ИНН 3711052386

ООО «Премьер Сервис», ОГРН 1197746148005, ИНН 9715340202

ООО «Автотранс», ОГРН 1093702028859, ИНН 3702603051

ООО «Элплат», ОГРН 1123702016712, ИНН 3702675352

ООО «Ориент-Авто», ОГРН 1103702028198, ИНН 3702634564

ООО «Орион-Авто», ОГРН 1143702013366, ИНН 3702730740

ООО «Принт-Дистрибьюшен», ОГРН 1063702024066, ИНН 3702087287

ООО «Автомир», ОГРН 1133702009121, ИНН 3702696842

ООО «АвтоАльянс», ОГРН 1123703001223, ИНН 3703046371

ООО «СтройТорг», ОГРН 1123702032959, ИНН 3702687301

ООО «Ивлесторг», ОГРН 1143702000364, ИНН 3702718260

ООО «ДрайвАвто», ОГРН 1183702014803, ИНН 3702203536

ООО «Волгатранс», ОГРН 1083702006882, ИНН 3702551170

ООО «ИЮНЬ», ИНН 3702181177, ОГРН 1173702014782

ООО «Ивгортранс», ИНН 3702631820, ОГРН 1103702025558

ООО «АВТО-РИТМ», ИНН 3702021293, ОГРН 1023700540742

на 100% паевого фонда в производственном кооперативе «Универмаг “Юбилейный”», ИНН 3703001772, ОГРН 1023701273628

на 100% обыкновенных акций АО «Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций», ИНН 3702547008, ОГРН 1083702002702, в количестве 1 556 260 штук, принадлежащих ООО «АвтоПлюс», ИНН 3702655814, ОГРН 1113702022103, номер государственной регистрации 1–01-12896-А

По данным прокуратуры, «ивановские» захватили производственное объединение, контролирующее перевозки в регионе, совершив несколько противоправных сделок. Благодаря контролю за этими и другими предприятиями, занимающимися строительством, туризмом и проч., ОПГ получила финансовую поддержку, позволившую развивать наиболее выгодные бизнес-проекты, поддерживать заключенных и устраивать акции против сотрудников ФСИН. В отношении последних были направлены сотни писем в прокуратуру и правозащитникам, а проверки едва не парализовали работу сотрудников пенитенциарной системы.

Аресты были наложены на 198 транспортных средств, включая автобусы, используемые для пассажирских перевозок, 80 квартир и домов, 71 нежилое помещение и 86 земельных участков в Ивановской и Московской областях, а также в самой столице.

Несмотря на обеспечительные меры, предприятия, попавшие под санкции, должны продолжать функционировать, обеспечивать в том числе доставку пассажиров, выплату зарплат и налогов.

Николай Сергеев