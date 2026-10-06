Возбуждено дело о сговоре на торгах по капремонту школы в Орловском округе

Управление ФАС по Орловской области сообщило о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении местных ООО «Авилон» и ООО «Городское ремонтно-строительное управление №1» («ГРСУ №1»). Фирмы подозревают в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах по капремонту здания образовательного учреждения в Орловском округе. Об этом в ведомстве рассказали 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «ГРСУ №1», по данным Rusprofile, было зарегистрировано в Орле в феврале 2012 года и занимается отделочными строительными работами. Компанией руководит генеральный директор Александр (Николаевич) Парфененков, назначенный на должность в сентябре 2023 года. Единственным учредителем организации является Дмитрий (Николаевич) Парфененков. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Финансовые показатели ООО «ГРСУ №1» демонстрируют нестабильность. В 2024 году выручка компании резко выросла до 22,3 млн руб., а чистая прибыль составила 73 тыс. руб. Однако уже в 2025-м выручка обвалилась на 85% — до 3,3 млн руб., а деятельность закончилась убытком 805 тыс. руб.

По информации УФАС, действия компаний «привели к заключению контрактов с минимальным снижением цены». В случае если наличие картельного сговора будет подтверждено, организациям грозят административные штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ.

ООО «Авилон» зарегистрировали в Орле в ноябре 2010 года. Фирма с уставным капиталом 20 тыс. руб. работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Дмитрий Парфененков, он занимает эту должность с сентября 2023 года. Единственным учредителем с долей 100 % выступает Вера (Юрьевна) Парфененкова. В 2025 году выручка ООО «Авилон» составила более 1 млрд руб., увеличившись на 60,8% по сравнению с 2024-м (635 млн руб.). Чистая прибыль выросла в шесть раз — с 4,1 до 24,6 млн руб. За все время существования с компанией было заключено 87 госконтрактов на общую сумму порядка 2,5 млрд руб.

Компании зарегистрированы в разных офисах одного здания на улице Латышских Стрелков.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении двух известных воронежских производителей хлеба АО «Тобус» и АО «Хлебозавод №7» дело о картельном сговоре на 650 млн руб.

Денис Данилов