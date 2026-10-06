ФАС заподозрила известные воронежские хлебозаводы в картеле на 650 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении двух известных воронежских производителей хлеба АО «Тобус» (выпускает продукцию под брендами «Керенский», «Тобус», «Черноземочка», «Черноземье», «Цареградский» и так далее) и АО «Хлебозавод №7» («Шуберский», «Кольцовский», «Заварной черноземный», «Славна») дело о картеле на 650 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Действия компаний квалифицированы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 50 тыс. руб. и дисквалификацию до трех лет для должностных лиц и штраф до 1/20 начальной цены торгов для юридических.

Уточняется, что тендеры на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, в рамках которых компании могли заключить антиконкурентное соглашение, проходили для нужд школ, детсадов, социальных и медицинских учреждений.

«ФАС России выявила в действиях компаний при участии в торгах совокупность обстоятельств, которые указывают на согласованность их поведения и отсутствие конкурентной стратегии. Это использование единых IP-адресов и технической инфраструктуры, совпадение свойств файлов заявок, незначительная разница во времени их подачи, а также устойчивые финансовые и корпоративные связи между организациями»,— рассказали в антимонопольной службе.

«Ъ-Черноземье» запросил комментарий по ситуации в пресс-службе АО «Хлебозавод №7».

В 2020 году предприниматель Валерий Чешинский продал свой хлебный бизнес в Воронежской области московскому агрохолдингу «Стойленская нива». После сделки сообщалось, что производственную площадку АО «Хлебозавод №7» на улице 45-й Стрелковой Дивизии модернизируют и расширят, а АО «Тобус» закроют. Однако второе предприятие работало до 15 июля 2025 года, уточняется в годовом отчете компании. По данным Rusprofile, сейчас у обществ общий гендиректор — Максим Литвинов.

Подробнее о смене собственника воронежских хлебозаводов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова