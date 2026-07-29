Коров нижегородского племзавода «Пушкинское» арестовали по заявлению Фонда АПК

Фонд поддержки АПК Нижегородской области с третьей попытки добился ареста крупного рогатого скота ООО «Племзавод "Пушкинское"» в рамках дела о взыскании 33,8 млн руб. с него и АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод», принадлежащих депутату заксобрания Игорю Гордееву. Как указано в картотеке арбитражного суда региона, Фонд просил арестовать находящихся в залоге 585 коров (370 голов молодняка и 215 — основного стада) и деньги птицефабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Истец указал, что в июне в отношении птицефабрики ввели процедуру наблюдения в рамках банкротного дела по иску налоговой службы. Долг перед Фондом включили в реестр требований кредиторов. Остальные кредиторы также активно вступают в дело.

В июле иск о банкротстве поступил и к племзаводу — от ПАО «Совкомбанк». Фонд считает, что скот племзавода — единственный реальный актив, за счет которого можно погасить задолженность.

В итоге суд решил арестовать только скот, не усмотрев при этом объективных причин для ареста денег птицефабрики.

Как писал «Ъ-Приволжье», племзавод «Пушкинское» не исполнил обязательства по облигациям, сославшись на нехватку оборотных средств из-за падения выручки от продажи сырого молока и направления всех денег на посевную кампанию. Расплатиться с владельцами облигаций предприятие пообещало в сентябре 2026 года после сбора урожая.

Галина Шамберина