Песков назвал безосновательными заявления ФРГ о ведении Россией «теневой войны»

Россия считает безосновательными заявления Берлина о том, что Москва ведет «теневую войну». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения — так мы к этому и относимся»,— сказал господин Песков на брифинге.

По словам пресс-секретаря, Германия создает из России эфемерного врага. Он считает, что ФРГ регулярно пользуется таким информационным приемом, чтобы оправдать расходы на милитаризацию.