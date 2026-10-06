Песков назвал безосновательными заявления ФРГ о ведении Россией «теневой войны»
Песков: обвинения ФРГ против РФ о якобы ведении теневой войны безосновательны
Россия считает безосновательными заявления Берлина о том, что Москва ведет «теневую войну». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинения — так мы к этому и относимся»,— сказал господин Песков на брифинге.
По словам пресс-секретаря, Германия создает из России эфемерного врага. Он считает, что ФРГ регулярно пользуется таким информационным приемом, чтобы оправдать расходы на милитаризацию.
В Берлине к российской «теневой войне» отнесли инцидент 5 августа 2026 года в грузовой зоне аэропорта Лейпцига, где полиция обнаружила беспилотник со взрывчаткой. По итогам расследования Германия заявила о причастности России и квалифицировала произошедшее как попытку теракта и гибридную атаку.
В связи с обвинениями Германия объявила о закрытии генерального консульства в Бонне и Русского дома в Берлине, усилении проверок и ужесточении визового и пограничного контроля для граждан России. Также были заявлены новые санкции, включая меры против так называемого теневого танкерного флота.