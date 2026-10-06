Освободившийся мандат в Курултае Башкирии получила Дарья Зайнуллина

Центральная избирательная комиссия Башкирии передала 41-летней Дарье Зайнуллиной вакантный мандат в Курултае. Решение связано с досрочным прекращением полномочий депутата Рамиля Шарипова, избранного по республиканскому списку кандидатов от ЛДПР, сообщает пресс-служба ЦИК.

Госпожа Зайнуллина была депутатом Курултая Башкирии прошлого созыва по Ольховской (Стерлитамакской) группе. В 2023 году она вновь участвовала в региональных парламентских выборах как кандидат от ЛДПР в Прибельской региональной группе № 43 (включает в себя Благовещенский, Нуримановский и Мишкинский районы). С 2017 по 2024 года она руководила АО «Синапс. Управление проектами», учредителем которого являлся депутат горсовета Уфы Руслан Зайнуллин.

24 сентября Курултай досрочно прекратил полномочия депутатов Рамиля Шарипова (фракция ЛДПР), экс-руководителя регионального исполкома «Единой России» Руслана Насретдинова и Юлии Красновой (фракция «Единая Россия»). 29 сентября мандат сдал избранный в Госдуму Юлай Кидрасов (фракция «Единая Россия»).

Идэль Гумеров