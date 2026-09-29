Старую оппозицию обменяли на новую

Башкирию в Госдуме девятого созыва будут представлять 13 народных избранников. Большинство из них — 10 человек — в выборах участвовали от «Единой России», по одному мандату получат кандидаты от «Родины», «Справедливой России» и «Новых людей». Башкирские отделения КПРФ и ЛДПР впервые за много лет останутся без своих людей в федеральном парламенте, хотя в республике и коммунисты, и либерал-демократы набрали больше процентов избирателей, чем их коллеги по системной оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сангаджи Тарбаев (второй слева) в этом созыве Госдумы будет представлять Башкирию

Фото: Булат Баширов Сангаджи Тарбаев (второй слева) в этом созыве Госдумы будет представлять Башкирию

Фото: Булат Баширов

Центральная избирательная комиссия России подвела итоги выборов в Госдуму девятого созыва. «Единая Россия» в парламенте получит 349 мест, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — одно место. Еще четыре человека попали в Думу как самовыдвиженцы. 13 из 450 депутатов были избраны по Башкирии. Это самая низкая представленность республики с 2016 года.

В пяти из шести одномандатных округов Башкирии победили единороссы: Денис Чернавин — по Уфимскому, Эльвира Аиткулова — по Белорецкому, Юлай Кидрасов — по Благовещенскому, Гульнур Кульсарина — по Стерлитамакскому и Зариф Байгускаров — по Салаватскому. В Нефтекамском округе победителем стал Алексей Журавлев от партии «Родина».

По общереспубликанскому списку за «партию власти» подано 60,72% бюллетеней. Второе место — у КПРФ с 10,93% голосов, третье — у ЛДПР с 8,42%. Занявшие четвертое и пятое места «Справедливая Россия» и «Новые люди» получили по 8,11%, однако по числу избирателей немного выше оказались эсеры. По сравнению с выборами 2021 года, ухудшили свой результат три лидирующие партии.

Наибольшую поддержку список «Единой России» получил в Стерлитамакском округе — 66,3%, а меньше всего партия набрала в Белорецком округе — менее 53%. Последний стал самым результативным для КПРФ — в Архангельском, Иглинском, Учалинском районах, части Уфимского района, Октябрьском и Калининском районах Уфы, а также в городе Межгорье за коммунистов проголосовали 16,22% избирателей. Либерал-демократы свой максимум показали в Уфимском округе, включающем в себя большую часть столицы республики и центральные районы региона — 9,52%.

Лучший результат для справедливороссов — 9,22% в Белорецком округе, для «Новых людей» — 8,92% в Уфимском округе. Партия «Родина», чей единственный представитель Алексей Журавлев победил в Нефтекамском округе, на этой же территории набрала 0,96%, пропустив вперед себя не только парламентскую пятерку, но и «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Такое распределение голосов по списку позволило единороссам провести в Госдуму пятерых кандидатов от республики (помимо одномандатников): Ирину Панькину, Наталью Орлову, Ризвана Курбанова, Владимира Сенина и Илью Миронова. По сравнению с прошлым составом, мандатов лишились бывший начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, депутат Госдумы трех созывов Рафаэль Марданшин, многократная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова. Не участвовала в выборах от Башкирии доцент БГМУ Римма Утяшева.

Из-за нарезки округов, учитывающей новые российские регионы, а также относительно низких результатов непосредственно по Башкирии, мандатов от республики лишились юрист Иван Сухарев (ЛДПР) и пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко: оба возглавляли региональные списки своих партий, а коммунист боролся за мандат и в Уфимском округе.

Как рассказал «Ъ» сам Александр Ющенко, до подведения итогов выборов в четырех новых регионах КПРФ рассчитывала на 42 места в Госдуме, из которых 37 — по спискам. Башкирия во внутрипартийном рейтинге итогов голосования заняла 33 место, поэтому после того, как оказалось, что коммунисты получат лишь 32 кресла по спискам, представитель республики из конечного распределения выпал.

Что касается господина Сухарева, то, лишившись депутатского кресла, он удостоился ордена Салавата Юлаева — одной из высших наград Башкирии, которую ему вручил глава региона.

Высоких (относительно среднероссийских) показателей добились «Новые люди» и «Справедливая Россия» (пять лет назад они набрали в Башкирии менее 3%).

Эсеров в парламенте представит Константин Шагимуратов — бывший председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии и представитель главы республики в Курултае Башкирии. В своем Нефтекамском округе он занял третье место, уступив представителям «Родины» и «Единой России».

Во фракции «Новых людей» Башкирию будет представлять бывший шоумен и капитан сборной команды РУДН в Высшей лиге КВН Сангаджи Тарбаев, который ранее заседал в Госдуме от Москвы. В этом году депутат несколько раз посетил Башкирию.

Еще до подведения окончательных итогов выборов к новоизбранным депутатам обратился глава Башкирии. «Мы хотим, чтобы вы были опорой, поддержкой, "башкирами с папочкой"... Не подводите Башкортостан»,— попросил Радий Хабиров.

Политолог Николай Евдокимов считает закономерными и ожидаемыми итоги выборов.

Самые большие оппозиционные силы — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР — находятся, считает господин Евдокимов, на нисходящем тренде.

Потерю голосов коммунистами он связывает с отсутствием реальной оппозиционной работы. Вместе с либерал-демократами они не смогли противостоять «Единой России», которая, заметил Николай Евдокимов, «перебила у всех национально-патриотическую и государственническую повестку, располагая значительно большими кадровыми, финансовыми и административными ресурсами», а предложить нечто иное эти партии электорату не сумели. Что касается эсеров, то, считает собеседник «Ъ», им грозит потеря мандатов в следующем созыве Госдумы из-за отсутствия электорального ядра и несоответствия реальной повестки социал-демократической идеологии, которую партия декларирует. «Успех "Новых людей" тоже логически объясним. В обществе существует запрос на либеральную повестку, на снижение конфликтности, снижение запретов. Тренд этой партии — восходящий в отличие от других оппозиционных сил», — считает политолог.

Идэль Гумеров