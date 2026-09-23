Три депутата Курултая Башкирии могут лишиться мандатов

Курултай Башкирии на пленарном заседании 24 сентября рассмотрит вопросы о досрочном отзыве мандатов у Юлии Красновой, Руслана Насретдинова и Рамиля Шарипова, сообщила пресс-служба парламента по итогам заседания президиума.

Госпожа Краснова (фракция «Единая Россия») входит в мандатную комиссию Курултая и парламентский комитет по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Ее коллега по фракции господин Насретдинов состоит в комитете по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям, а также в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах и имуществе парламентариев. Рамиль Шарипов из ЛДПР является членом комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, а также входит в регламентную комиссию.

Причины прекращения полномочий народных избранников не указываются.

Идэль Гумеров