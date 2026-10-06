Песков оценил предложение Трампа помочь России в борьбе с опасной инфекцией
В Кремле приветствовали предложение президента США Дональда Трампа помочь России в связи с выявленным в Иркутской области случаем заражения опасной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается», — сказал он.
Господин Песков добавил, что Роспотребнадзор дает исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации.
В марте 2020 года Владимир Путин уже предлагал Дональду Трампу гуманитарную помощь из-за ситуации с COVID-19, рассчитывая на взаимность при необходимости. Для двусторонних контактов это создало практическую модель: публичное предложение помощи может быть не только дипломатическим жестом, но и основой для последующих поставок.
11 апреля 2020 года Россия поставила США медицинские аппараты и расходные материалы. При этом стороны по-разному описывали финансовую конструкцию: Госдепартамент США заявлял, что оплатил получение поставки, а российский МИД сообщал, что расходы были разделены между РФПИ и американской стороной.