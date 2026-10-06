Песков оценил предложение Трампа помочь России в борьбе с опасной инфекцией

В Кремле приветствовали предложение президента США Дональда Трампа помочь России в связи с выявленным в Иркутской области случаем заражения опасной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Это всегда очень хорошо, когда взаимная помощь предлагается», — сказал он.

Господин Песков добавил, что Роспотребнадзор дает исчерпывающую информацию об эпидемиологической ситуации.