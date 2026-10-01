Пилот Flydubai мог готовить крушение лайнера

Пилот самолета Flydubai мог планировать теракт по сценарию 11 сентября. Как пишет Daily Telegraph, Израиль считает эту версию одним из основных направлений расследования. В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац назвал инцидент попыткой «джихадистского теракта». Она была направлена против Тель-Авива, Абу-Даби и «Соглашений Авраама», добавляют в посольстве Израиля в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariel Schalit / AP Фото: Ariel Schalit / AP

Наверняка сейчас известно немного. В среду утром Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал тревожный сигнал. Сначала об аварийной ситуации, а затем о захвате. Позже борт резко снизился на 4 км, также резко сменил курс в сторону Саудовской Аравии и временно пропал с радаров. Тогда же официальный Тель-Авив поднял в воздух истребители, на время закрыл воздушное пространство и созвал экстренное совещание. Но в итоге лайнер благополучно приземлился в саудовском Табуке.

Позднее стало известно, что второй пилот во время подлета к Израилю тяжело ранил капитана борта и попытался устроить крушение. Но его удалось обезвредить, рассказал СМИ один из пассажиров рейса:

«Девочка захотела в туалет, попросила маму провести ее, они проходили возле кабины и заметили, что та открыта. Заглянули, а за рулем никого нет, и начали кричать. Парень, который сидел недалеко, побежал туда еще с одним, толкнули сильно дверь и увидели, что один летчик другого ударил ножом прямо сзади в шею. Тот летчик потерял сознание или руль он отпустил, и самолет сразу пикировал резко вниз. Тот, кто прибежал на крик пассажиров, схватил штурвал и выровнял. На борту всего было четыре летчика, хотя обычно летят по двое».

По последним данным, вторым пилотом был гражданин Омана. После приземления его задержали и допросили. В том числе по факту наличия у него второго гражданства, поскольку обычно на рейсах в и из Израиля могут работать только пилоты из дружественных Тель-Авиву стран. Оман в их число не входит. И сам пилот работал в Flydubai меньше года.

Генуправление гражданской авиации ОАЭ, между тем, призвало не распространять непроверенную информацию об инциденте и дождаться итогов расследования. При этом вопросов остается много. Например, как пассажирам удалось в пике и при резкой перегрузке добраться до кабины пилотов, если и сам самолет получил повреждения, продолжает авиаинструктор Андрей Краснопёров:

«Чтобы у Boeing 737 оторвало кусок хвоста, нужна невероятная перегрузка. Самолет потерял 5 тыс. метров в крутом пике.

Скорее всего, тот правый летчик, который решил действовать как камикадзе, сделал все, чтобы направить самолет к земле.



На этих самолетах вообще перегрузка в 2 единицы считается предпосылкой к летному происшествию. У самолета задний киль — это руль направления, и на нем еще есть лопасть, которая поворачивается влево-вправо. Вот этот кусок лопасти и был оторван. Видимо, они пытались вывести самолет из такого положения и отдали правую или левую ногу с таким максимальным напором, что скоростной поток его оторвал».

Перехватили штурвал резервные летчики. На фоне слухов об их национальности Flydubai объявила, что не может раскрыть эти данные. Но в подобной ситуации любой пилот взял бы штурвал на себя, отмечает Андрей Краснопёров:

«Конечно, надо знать нюансы самолета. Я предполагаю, что те люди, которые сидели в кабине, имели навыки управления таким самолетом и без труда его посадили. Держать скорость по приборам может любой пилот, если он пилот, у него это в крови. Если приспичит, естественно, будешь стараться. Так что любой, кто летал, делал бы то же самое. Пилоты у нас вообще учатся управлять всем от простого к сложному».

Инцидент наверняка повлияет на ужесточение мер авиабезопасности, рассуждает летчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин:

«Обязательно проанализируют и разошлют по авиакомпаниям. Росавиация всегда так работает. Обязательно будет проведена учеба, выводы сделаны, мероприятия. Будут даны указания увеличить контроль, проверить экипаж на слетанность и сработанность. Нас учили прежде всего ответственности. И самый основной человек в этой ситуации — пассажир. У нас врачебно-летная комиссия жесткая. Проверка проходит не только раз в год, с анкетами, но и с постоянной работой с психологом».

Пострадавший капитан Boeing находится в больнице, его состояние неизвестно. Всех 174 пассажиров рейса доставили в Израиль на эвакуационном борту Flydubai. Израильские самолеты Саудовская Аравия пускать отказалась.

Екатерина Вихарева