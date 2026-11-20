Компания Take-Two Interactive, которой принадлежит студия Rockstar, разработавшая GTA VI, пока не публиковала собственных данных о продажах. Она лишь заявила, что они «беспрецедентные». Исследовательская компания Niko Partners прогнозирует, что в текущем году продажи GTA VI достигнут $3 млрд.