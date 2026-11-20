Продажи видеоигры GTA VI в первый день достигли рекордных $2,3 млрд
Предзаказы и продажи в первый день после выхода видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) достигли 24,5 млн копий. Об этом написал BBC со ссылкой на подсчеты аналитического сервиса Sensor Tower. По его оценке, продажи игры достигли $2,3 млрд. Это рекорд не только для какой-либо части GTA, но и для видеоигр в целом. Для сравнения: продажи GTA V в первые три дня составили около $1 млрд.
Компания Take-Two Interactive, которой принадлежит студия Rockstar, разработавшая GTA VI, пока не публиковала собственных данных о продажах. Она лишь заявила, что они «беспрецедентные». Исследовательская компания Niko Partners прогнозирует, что в текущем году продажи GTA VI достигнут $3 млрд.
GTA VI, вышедшая 19 ноября, была одной из самых ожидаемых игр года. На ее разработку потратили $1 млрд, что делает ее самой дорогой видеоигрой в истории. Сразу после выхода GTA VI получила рекордно высокие оценки критиков. Средний балл новой части игры на Metacritic составил 99 из 100 на основе 146 обзоров критиков.