В Крыму ограничили потребление энергомощности
В семи городах Крыма частично или полностью отсутствует свет из-за введенного ограничения потребления энергомощности. Об этом сообщили на госпредприятии «Крымэнерго».
По словам специалистов, временно ограничена подача электроэнергии в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Первомайском, Нижнегорском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Советском районах. А также в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте, Саках и Джанкое.
Кроме того, в Севастополе, по информации госпредприятия «Севастопольэнерго», сегодня на целый день ограничили потребление электрической мощности для юридических лиц.
Крым и Севастополь испытывают проблемы с обеспечением электроэнергией из-за регулярных обстрелов вооруженных сил Украины. В конце июня на полуострове ввели региональный режим ЧС.