Мирра Андреева претендует на награду лучшей теннисистке года по версии WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила список номинантов на приз лучшей теннисистке сезона. В число кандидатов вошла россиянка Мирра Андреева.
Также на звание игрока года претендуют первая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Белоруссия), Линда Носкова (Чехия) и Элина Свитолина (Украина). Еще одна россиянка Диана Шнайдер номинирована на приз «Прогресс года». Помимо нее, в шорт-лист вошли румынка Сорана Кырстя, филиппинка Александра Эала, американка Ива Йович и украинка Марта Костюк.
Победительницы будут объявлены в середине декабря. WTA также вручит награды в номинациях «Пара года», «Новичок года» и «Возвращение года».
Мирре Андреевой 19 лет. В 2026 году россиянка выиграла Roland Garros и итоговый турнир WTA, а также взяла титулы на состязаниях категории 500 в Аделаиде и Линце. Она завершила сезон на второй строчке мирового рейтинга.