«Выгоднее заниматься часами, а не войной»
Павел Шинский — о Panerai
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В 1860 году часовщик Джованни Панераи открыл во Флоренции мастерскую, а при ней — первую в городе школу часового мастерства. Оказалось, многим итальянцам не давала покоя слава швейцарских часовщиков, так что Джованни не бедствовал. Полвека спустя его внук Гвидо захотел большего и замахнулся на государственные контракты, подписав соглашение с королевским флотом Италии о поставках хронометров и оптики.
Две мировые войны дали изобретательскому гению Панераи развернуться в полную силу. Компания первой применила люминофоры для офицерских часов со светящимися циферблатами, создала водостойкие часы для подводников и модели с двумя счетчиками для вахтенных офицеров. И все это — неведомо для остального мира: работа с флотом шла под грифом «секретно».
Душа художника не выдержала в 1993 году: компания впервые выпустила часы в открытую продажу. И сразу — бешеный успех и Сталлоне со Шварценеггером во главе армии поклонников. Все-таки выгоднее заниматься часами, а не войной.