В 1860 году часовщик Джованни Панераи открыл во Флоренции мастерскую, а при ней — первую в городе школу часового мастерства. Оказалось, многим итальянцам не давала покоя слава швейцарских часовщиков, так что Джованни не бедствовал. Полвека спустя его внук Гвидо захотел большего и замахнулся на государственные контракты, подписав соглашение с королевским флотом Италии о поставках хронометров и оптики.