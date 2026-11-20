ФНС вдвое увеличила число выездных проверок крупного бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) России в первой половине 2026 года провела 60 выездных проверок крупнейших компаний. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил советник и адвокат компании «МАГНЕТАР» Максим Контуганов. Размер доначислений при этом почти утроился – до 16 млрд руб.
«Государство ищет дополнительный источник дохода. ФНС увеличила количество выездных проверок, растут суммы, доначисленные по их результатам. Налоговая направляет материалы в Следственный комитет. Поскольку в Уголовном кодексе есть примечание, позволяющее прекратить уголовное преследование после уплаты доначисленной суммы, то такая схема выгодна нашим государственным органам»,— рассказал господин Контуганов на юридическом форуме, организованном ИД «Коммерсантъ».
Эксперт добавил, что следствие по итогам выездных проверок нередко возбуждает уголовные дела не только по «налоговым» статьям, но и по смежным тяжким составам – легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174/174.1 УК РФ), и созданию или участию в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). В 2025 году число уголовных дел в отношении предпринимателей по этим статьям выросло год к году на 40% и 20% соответственно. По словам Максима Контуганова, почти всегда в таких случаях суд накладывает арест на имущество и блокирует активы еще до предъявления окончательного обвинения. Если на имущество уже наложен арест, то вероятность того, что его снимут до приговора, а иногда даже и после, — крайне низкая.
По данным МВД, за девять месяцев 2026 года ущерб от преступлений экономической направленности составил 457,1 млрд руб. — рекордный показатель за последние годы. Общее число выявленных преступлений такого рода в годовом выражении выросло на 7,3% и составило 95 тыс. 71% от общего числа составили тяжкие и особо тяжкие преступления.