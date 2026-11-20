Эксперт добавил, что следствие по итогам выездных проверок нередко возбуждает уголовные дела не только по «налоговым» статьям, но и по смежным тяжким составам – легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174/174.1 УК РФ), и созданию или участию в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). В 2025 году число уголовных дел в отношении предпринимателей по этим статьям выросло год к году на 40% и 20% соответственно. По словам Максима Контуганова, почти всегда в таких случаях суд накладывает арест на имущество и блокирует активы еще до предъявления окончательного обвинения. Если на имущество уже наложен арест, то вероятность того, что его снимут до приговора, а иногда даже и после, — крайне низкая.