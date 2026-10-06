Артем Башмаков возглавил управление внутренней политики мэрии Воронежа

Руководителем управления внутренней политики и правовой работы администрации Воронежа назначен Артем Башмаков. Об этом 6 октября сообщил мэр города Сергей Петрин. Господин Петрин подчеркнул, что у Артема Башмакова есть «профильное юридическое образование и опыт работы в органах местного самоуправления», а «именно эти знания и практика сейчас особенно важны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Башмаков

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Артем Башмаков

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

По официальной информации с сайта городской администрации, главный муниципальный советник муниципальной службы 3-го класса Артем Башмаков родился в Воронеже 17 января, но год рождения не указан. В открытых источниках говорится о 2001 годе. В 2023-м господин Башмаков окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В том же году прошел повышение квалификации в Московском государственном университете имени Ломоносова по программе «Аналитическое обеспечение деятельности органов государственной власти».

С октября 2020-го по июнь 2021-го Артем Башмаков трудился ведущим специалистом отдела по работе с постоянными комиссиями управления по организационной работе Воронежской городской думы. С июня 2021-го по октябрь 2024-го являлся главным специалистом, начальником правового отдела управы Центрального района Воронежа. С ноября 2024-го по март 2025 года занимал пост заместителя начальника отдела в управлении стратегического планирования и программ развития администрации городского округа. С марта 2025-го по октябрь 2026-го работал в должности заместителя руководителя управления главы городского округа.

О преобразовании правового управления мэрии Воронежа в управление внутренней политики и правовой работы, а также других перестройках в мэрии «Ъ-Черноземье» сообщил в середине июля. Решение тогда объясняли «необходимостью объединения в рамках одного управления сопровождения правовой деятельности администрации и вопросов внутренней общественно-политической координации». Сергей Петрин 6 октября также дал дополнительные пояснения.

«Это позволит лучше прорабатывать муниципальные акты, внимательнее проверять решения, плотнее работать с общественными институтами и выстраивать единые механизмы реализации городской политики»,— заявил мэр города

Денис Данилов