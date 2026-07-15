В мэрии Воронежа грядет перестройка и сокращение штата на 10%

В Воронеже приняли решение «скорректировать структуру» мэрии с учетом «фактических управленческих потребностей и приоритетов развития города в сегодняшних условиях». Об этом мэр Сергей Петрин объявил 15 июля. Фактически речь идет о перераспределении полномочий и сокращении штата городской администрации на 10% — по должностям всех уровней, включая руководство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации господина Петрина, в штате останется семь заместителей главы города — на одного меньше, чем сейчас их номинально может быть. Двое будут работать в статусе первых заместителей мэра. Первый заместитель по городскому хозяйству будет координировать вопросы ЖКХ, транспорта, дорог, жилищных и имущественных отношений — в его подчинении пять управлений.

Другой первый заместитель возьмет дополнительные полномочия руководителя аппарата и займется вопросами кадров, обращениями граждан, профилактикой коррупции, взаимодействием с административными органами, правовым управлением, а также направлением внутренней политики — новым для воронежской мэрии.

Фактически не будет образовано новое подразделение, а пройдет преобразование правового управления в управление внутренней политики и правовой работы, уточнил господин Петрин.

«Это обусловлено необходимостью объединения в рамках одного управления сопровождения правовой деятельности администрации и вопросов внутренней общественнополитической координации»,— пояснил мэр.

Между остальными пятью вице-мэрами распределят следующие блоки:

блок предпринимательства и экологии;

управление делами, стратегическое планирование и экономика;

образование, культура, спорт;

строительство и разрешительная документация;

административнотехнический контроль и муниципальные закупки.

«Мы упразднили должность заместителя главы администрации — полномочного представителя главы в Воронежской городской думе — и переподчинили курируемые структурные подразделения первому заместителю, которому также будут переданы функции руководителя аппарата»,— добавил Сергей Петрин.

Отведенные сроки на 10-процентное сокращение штата городской администрации — до конца 2026 года.

Городская дума Воронежа, как и предполагал «Ъ-Черноземье», одобрила изменения в структуре мэрии на девятом заседании сегодня, 15 июля. Вопрос стоял в повестке первым из 30. От каких-либо подробных разъяснений по сути нововведений представители гордумы и мэрии в ходе и после заседания воздержались.

«Ъ-Черноземье» ранее также сообщал, что основным кандидатом на пост «политического» вице-мэра является бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Попов, покинувший прежнее место работы 3 июля. Заместителя такого профиля у главы городской администрации не было свыше двух лет: с сентября 2023-го по апрель 2024-го на должности исполняющего обязанности вице-мэра по внутренней политике находился Иван Панченко, который затем был назначен замглавы администрации — полномочным представителем главы городского округа в гордуме.

Денис Данилов