В Москве возбудили дело из-за поддельного паспорта «Мультикана-8»

В Москве возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8», сообщили в прокуратуре столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры, которая проводилась своместно с Россельхознадзором. По мнению следствия, подложный паспорт качества был размещен в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что реакция контролирующих органов и прокуратуры последовала после сообщений о гибели собак в Ярославской области после вакцинации «Мультиканом-8». Использование вакцины в регионе было приостановлено, а после ее изъял из оборота и производитель «Ветбиохим». Позднее в партии вакцины был обнаружен вирус Ауески, смертельно опасный для собак.

Виктория Самко