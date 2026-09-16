Россельхознадзор поручил уничтожить серию «Мультикана-8» после гибели собак

Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8» после сообщений о массовой гибели собак, в том числе в Ярославской области. Это следует из распоряжения ведомства от 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение об изъятии из обращения с последующим уничтожением лекарственного препарата для ветеринарного применения «Мультикан-8» (серия 20, срок годности 01.2028), производитель ООО "Ветбиохим"»,— говорится в документе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сообщения о гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» начали поступать в августе сначала от владельцев животных в Ярославской области, потом в других регионах. Региональный «Центр ветеринарии» остановил использование препарата «Мультикан-8» 14 августа в Ярославской области, а Россельхознадзор решил провести совместную с прокуратурой проверку производителя. В августе производитель приостановил обращение «Мультикана-8» серий №20 и №21, а также «Мультикана-6» серий №11 и №12.

Официальные причины произошедшего пока не названы. «Ветбиохим» предложил владельцам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий к производителю.