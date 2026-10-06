Илон Маск вновь стал триллионером
Состояние Илона Маска превысило $1 трлн благодаря росту стоимости акций SpaceX и Tesla. По оценке Forbes, за один торговый день 5 октября он стал богаче на $30,6 млрд.
Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Теперь Маск значительно опережает Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $371,1 млрд. Далее в списке идут сооснователь Google Ларри Пейдж ($284,3 млрд) и глава Dell Technologies Майкл Делл ($272,2 млрд).
Маск стал первым в мире триллионером в июне после рекордного IPO SpaceX, но затем потерял этот статус из-за падения стоимости акций компании. Новый рост во многом помогли обеспечить финансовые результаты Tesla за третий квартал, превысившие ожидания аналитиков.
5 октября акции Tesla закрылись ростом на 2,20%, а SpaceX — на 7,63%.
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Богатейшие люди планеты
Оценка состояния Илона Маска, по данным Forbes, представляет собой расчет стоимости его долей и других активов, а не сумму наличных. Издание учитывает долю бизнесмена в SpaceX, поэтому изменение оценки частной компании напрямую отражается на его капитале. Например, в декабре 2020 года Forbes применял к его доле в SpaceX дисконт 10%; при оценке компании в $46 млрд и владении 48% пакет Маска оценивался примерно в $20 млрд.
Для Tesla Forbes также использовал дисконт: в декабре 2020 года он составлял 25%, поскольку более половины доли Маска было заложено по личным займам. Публичная часть состояния меняется вместе с котировками: в апреле 2021 года Forbes связывал рост капитала Маска с подъемом акций Tesla после публикации квартальной отчетности, что показывает, как финансовые результаты компании способны быстро менять итоговую оценку.