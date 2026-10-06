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Илон Маск вновь стал триллионером

Состояние Илона Маска превысило $1 трлн благодаря росту стоимости акций SpaceX и Tesla. По оценке Forbes, за один торговый день 5 октября он стал богаче на $30,6 млрд.

Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Теперь Маск значительно опережает Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $371,1 млрд. Далее в списке идут сооснователь Google Ларри Пейдж ($284,3 млрд) и глава Dell Technologies Майкл Делл ($272,2 млрд).

Маск стал первым в мире триллионером в июне после рекордного IPO SpaceX, но затем потерял этот статус из-за падения стоимости акций компании. Новый рост во многом помогли обеспечить финансовые результаты Tesla за третий квартал, превысившие ожидания аналитиков.

5 октября акции Tesla закрылись ростом на 2,20%, а SpaceX — на 7,63%.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Богатейшие люди планеты

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

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1-е место. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — $342 млрд

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

2-е место. Основатель Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $216 млрд

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

3-е место. Основатель Amazon Джефф Безос — $215 млрд

Фото: Chip Somodevilla / Pool Photo / AP

4-е место. Основатель и глава Oracle Ларри Эллисон — $192 млрд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

5-е место. Глава LVMH Бернар Арно (с семьей) — $178 млрд

Фото: Aurelien Morissard / AP

6-е место. Предприниматель Уоррен Баффетт — $154 млрд

Фото: Scott Morgan / File Photo / Reuters

6-е место. Сооснователь Google Ларри Пейдж — $144 млрд

Фото: Evan Vucci / AP

7-е место. Сооснователь Google Сергей Брин — $138 млрд

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

7-е место. Основатель Inditex Амансио Ортега — $124 млрд

Фото: Iago Lopez / AP

10-е место. Бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер — $118 млрд

Фото: Jonathan Hui / Imagn Images / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Оценка состояния Илона Маска, по данным Forbes, представляет собой расчет стоимости его долей и других активов, а не сумму наличных. Издание учитывает долю бизнесмена в SpaceX, поэтому изменение оценки частной компании напрямую отражается на его капитале. Например, в декабре 2020 года Forbes применял к его доле в SpaceX дисконт 10%; при оценке компании в $46 млрд и владении 48% пакет Маска оценивался примерно в $20 млрд.

Для Tesla Forbes также использовал дисконт: в декабре 2020 года он составлял 25%, поскольку более половины доли Маска было заложено по личным займам. Публичная часть состояния меняется вместе с котировками: в апреле 2021 года Forbes связывал рост капитала Маска с подъемом акций Tesla после публикации квартальной отчетности, что показывает, как финансовые результаты компании способны быстро менять итоговую оценку.

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