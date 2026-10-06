Илон Маск вновь стал триллионером

Состояние Илона Маска превысило $1 трлн благодаря росту стоимости акций SpaceX и Tesla. По оценке Forbes, за один торговый день 5 октября он стал богаче на $30,6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Илон Маск (слева) и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Теперь Маск значительно опережает Джеффа Безоса, чье состояние оценивается в $371,1 млрд. Далее в списке идут сооснователь Google Ларри Пейдж ($284,3 млрд) и глава Dell Technologies Майкл Делл ($272,2 млрд).

Маск стал первым в мире триллионером в июне после рекордного IPO SpaceX, но затем потерял этот статус из-за падения стоимости акций компании. Новый рост во многом помогли обеспечить финансовые результаты Tesla за третий квартал, превысившие ожидания аналитиков.

5 октября акции Tesla закрылись ростом на 2,20%, а SpaceX — на 7,63%.

Екатерина Наумова