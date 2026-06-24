Илон Маск лишился статуса триллионера

Составлено ИИ-Ассистентъ

Статус триллионера, который Илон Маск получил 12 июня благодаря IPO SpaceX, был во многом «богатством на бумаге». Ведущие мировые СМИ подчеркивали, что это состояние воплотится в жизнь, только если инвесторы поверят в будущие проекты Маска, в частности, в колонизацию Марса. При этом сама компания SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными со ставкой на искусственный интеллект, а основным источником дохода является спутниковый интернет Starlink.

IPO SpaceX с самого начала проходило не по канонам, компания сразу объявила фиксированную цену акций, минуя механизм определения справедливой цены через спрос инвесторов. Уже 18 июня ее капитализация снизилась на $620 млрд после падения акций ниже $179. На снижение цены повлияла сделка по приобретению стартапа Cursor за $60 млрд, оплаченная акциями SpaceX, что вызвало опасения из-за размывания доли инвесторов.