Илон Маск лишился статуса триллионера
Состояние владельца компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Илон Маск
Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters
Рейтинг рассчитывается в том числе на основе стоимости акций компаний. По данным Bloomberg, состояние бизнесмена сократилось на $118 млрд.
12 июня господин Маск стал первым в истории триллионером благодаря первому публичному размещению акций SpaceX. В конце прошлой недели акции SpaceX перешли к снижению после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. Также подешевели акции Tesla и SpaceX.
Подробности IPO — в материале «Ъ».
Статус триллионера, который Илон Маск получил 12 июня благодаря IPO SpaceX, был во многом «богатством на бумаге». Ведущие мировые СМИ подчеркивали, что это состояние воплотится в жизнь, только если инвесторы поверят в будущие проекты Маска, в частности, в колонизацию Марса. При этом сама компания SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными со ставкой на искусственный интеллект, а основным источником дохода является спутниковый интернет Starlink.
IPO SpaceX с самого начала проходило не по канонам, компания сразу объявила фиксированную цену акций, минуя механизм определения справедливой цены через спрос инвесторов. Уже 18 июня ее капитализация снизилась на $620 млрд после падения акций ниже $179. На снижение цены повлияла сделка по приобретению стартапа Cursor за $60 млрд, оплаченная акциями SpaceX, что вызвало опасения из-за размывания доли инвесторов.