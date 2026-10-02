Квартальные продажи Tesla оказались лучше прогнозов

По итогам третьего квартала компания Tesla отчиталась о продаже более 486,5 тыс. электромобилей. Этот показатель на 2% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, однако намного выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали продаж на уровне 457 тыс. электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Опрошенные Reuters эксперты отмечают, что Tesla удалось восстановить продажи в Европе и это позволило компенсировать падение спроса на двух крупнейших рынках компании — в США и Китае. Спрос в США падает после отмены налоговых льгот на покупку электромобилей, а в Китае — на фоне роста конкуренции со стороны местных производителей.

В предыдущие два года продажи Tesla сокращались. В первом полугодии 2026 года рост возобновился — компания продала более 838 тыс. электромобилей, что на 16,3% больше, чем за тот же период годом ранее. Аналитики указывают, что Tesla необходимо продать в четвертом квартале не менее 312 тыс. электромобилей, чтобы 2026 год закончился с ростом продаж.

В настоящий момент спрос на электромобили компании остается на высоком уровне. Как сообщил финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа, второй квартал компания завершила «с самым большим с 2023 года портфелем заказов». Акции Tesla отреагировали на отчетность ростом почти на 5%.

Алена Миклашевская