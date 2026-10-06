Правительство закрыло московский аэропорт Остафьево

Составлено ИИ-Ассистентъ

До прекращения обслуживания воздушных судов, по состоянию на апрель 2024 года, Остафьево являлся аэродромом базирования класса «В». Он был способен принимать и обслуживать различные типы самолетов, включая Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Falcon F-900, а также все типы вертолетов. Аэропорт также служил основным пунктом базирования для авиакомпании «Газпром авиа».

«Газпром авиа» использовала Остафьево для выполнения внутренних и международных рейсов, о чем сообщалось в октябре 2021 года. Таким образом, решение о прекращении обслуживания воздушных судов меняет статус площадки, которая ранее обеспечивала регулярную работу авиакомпании и обслуживание широкого спектра воздушных судов.