Правительство закрыло московский аэропорт Остафьево
Аэропорт Остафьево закрыт для обслуживания воздушных судов. Также прекратил работу одноименный воздушный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска через границу. Соответствующее постановление подписал 5 октября премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Аэропорт Остафьево, 9 декабря 2000 года
Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ
Остафьево был открыт в 1934 году. В 2000 году он начал обслуживать пассажирские авиаперевозки. В январе 2024 года аэропорт исключили из реестра государственной авиации. В декабре 2025 года «Газпром» продал департаменту городского имущества Москвы комплекс аэропорта Остафьево за 2,724 млрд руб.
До прекращения обслуживания воздушных судов, по состоянию на апрель 2024 года, Остафьево являлся аэродромом базирования класса «В». Он был способен принимать и обслуживать различные типы самолетов, включая Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Falcon F-900, а также все типы вертолетов. Аэропорт также служил основным пунктом базирования для авиакомпании «Газпром авиа».
«Газпром авиа» использовала Остафьево для выполнения внутренних и международных рейсов, о чем сообщалось в октябре 2021 года. Таким образом, решение о прекращении обслуживания воздушных судов меняет статус площадки, которая ранее обеспечивала регулярную работу авиакомпании и обслуживание широкого спектра воздушных судов.