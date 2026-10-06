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Правительство закрыло московский аэропорт Остафьево

Аэропорт Остафьево закрыт для обслуживания воздушных судов. Также прекратил работу одноименный воздушный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска через границу. Соответствующее постановление подписал 5 октября премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Аэропорт Остафьево, 9 декабря 2000 года

Аэропорт Остафьево, 9 декабря 2000 года

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Аэропорт Остафьево, 9 декабря 2000 года

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Остафьево был открыт в 1934 году. В 2000 году он начал обслуживать пассажирские авиаперевозки. В январе 2024 года аэропорт исключили из реестра государственной авиации. В декабре 2025 года «Газпром» продал департаменту городского имущества Москвы комплекс аэропорта Остафьево за 2,724 млрд руб.

Составлено ИИ-Ассистентъ

До прекращения обслуживания воздушных судов, по состоянию на апрель 2024 года, Остафьево являлся аэродромом базирования класса «В». Он был способен принимать и обслуживать различные типы самолетов, включая Ту-134, Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Falcon F-900, а также все типы вертолетов. Аэропорт также служил основным пунктом базирования для авиакомпании «Газпром авиа».

«Газпром авиа» использовала Остафьево для выполнения внутренних и международных рейсов, о чем сообщалось в октябре 2021 года. Таким образом, решение о прекращении обслуживания воздушных судов меняет статус площадки, которая ранее обеспечивала регулярную работу авиакомпании и обслуживание широкого спектра воздушных судов.

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