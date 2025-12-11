Москва купила у «Газпрома» комплекс столичного аэропорта Остафьево

ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) продал департаменту городского имущества Москвы комплекс аэропорта Остафьево за 2,724 млрд руб., указано в документе на портале госзакупок. Стороны заключили контракт 9 декабря.

Аэродром «Остафьево» был открыт в 1934 году. Его возводило строительное управление НКВД СССР. В 1995-м было учреждено авиапредприятие «Газпром авиа», которое базировалось на аэродроме. В 2000 году аэропортовый комплекс «Остафьево» был введен в эксплуатацию для пассажирских авиаперевозок. С января 2024-го он был исключен из реестра аэродромов государственной авиации.