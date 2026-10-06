Трамп назвал причину вывода бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американские стратегические бомбардировщики B-1 были выведены с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за «неких угроз» в отношении объекта, сообщает BBC. В детали президент вдаваться не стал.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Eric Lee / Reuters
Пентагон подтвердил 4 октября, что бомбардировщики вернулись в США. Это случилось после того, как на объекте предотвратили попытку теракта. Ранее сообщалось, что решение об их выводе было связано с угрозами со стороны Ирана.
По словам господина Трампа, Вашингтон заранее знал о существовании угроз. Как пишет Axios, решение могло быть связано с получением сведений о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана. Однако сам президент уклонился от ответа на соответствующий вопрос журналистов, сказав: «Если бы они это сделали, они бы сильно пострадали».
Один из близких к Белому дому собеседников, которого цитирует BBC, подчеркнул, что угроза в любом случае была воспринята крайне серьезно.
Фэрфорд — единственный объект в Европе, который регулярно принимает стратегические бомбардировщики США. С весны 2026 года база используется американскими вооруженными силами, откуда наносятся удары по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. В активной фазе операции против Ирана там размещались 15 бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress, применявшихся для ударов по защищенным местам хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.
Размещение B-1 на Фэрфорде не было разовым эпизодом: в октябре 2021 года туда дислоцировали четыре самолета этого типа из седьмого бомбардировочного крыла, а 19 октября два из них вылетали на 12-часовую миссию.
Таким образом, вывод B-1 затрагивает ключевую передовую площадку США для стратегической авиации в Европе, хотя власти не раскрывают характер угроз и срок возвращения самолетов.