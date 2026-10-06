Трамп назвал причину вывода бомбардировщиков B-1 с британской авиабазы

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американские стратегические бомбардировщики B-1 были выведены с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за «неких угроз» в отношении объекта, сообщает BBC. В детали президент вдаваться не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Eric Lee / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Eric Lee / Reuters

Пентагон подтвердил 4 октября, что бомбардировщики вернулись в США. Это случилось после того, как на объекте предотвратили попытку теракта. Ранее сообщалось, что решение об их выводе было связано с угрозами со стороны Ирана.

По словам господина Трампа, Вашингтон заранее знал о существовании угроз. Как пишет Axios, решение могло быть связано с получением сведений о возможной атаке беспилотников со стороны Ирана. Однако сам президент уклонился от ответа на соответствующий вопрос журналистов, сказав: «Если бы они это сделали, они бы сильно пострадали».

Один из близких к Белому дому собеседников, которого цитирует BBC, подчеркнул, что угроза в любом случае была воспринята крайне серьезно.

Екатерина Наумова