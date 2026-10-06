Белгородский минстрой возглавил бывший министр транспорта Московской области

Министром строительства Белгородской области назначен бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Об этом сообщается на сайте белгородского ведомства и на странице господина Гержика во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства Белгородской области Алексей Гержик

Фото: министерство строительства Белгородской области Министр строительства Белгородской области Алексей Гержик

Фото: министерство строительства Белгородской области

Алексею Гержику 55 лет. Он родился в Тирасполе Молдавской ССР. В 1995 году окончил Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности «Динамика полета и управление движением». В 2005–2007 годах работал замначальника отдела, начальником отдела управления свода инвестиционных программ департамента экономической политики и развития Москвы, в 2007–2011 годах — начальником управления формирования адресной инвестиционной программы в том же департаменте, в 2011–2016 годах — управления планирования. С 2016 по 2017 год занимал должность замглавы Главного управления дорожного хозяйства Московской области. С 2017-го по 2018-й был заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с сентября 2018-го возглавлял ведомство.

С октября 2022 года белгородским минстроем руководила Оксана Козлитина. В начале июля 2026-го она ушла в отставку на фоне обысков в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве линии обороны в регионе. С 3 июля главой министерства был первый заместитель — начальник департамента правового и информационно-аналитического обеспечения Максим Канищев.

Подробнее об увольнении Оксаны Козлитиной — в публикации «Ъ».

Алина Морозова