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Чиновницу уволил обыск

Глава строительного блока Белгородской области покинула пост после следственных действий

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина покинула пост. Этому решению предшествовали обыски, которые прошли у чиновницы в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. В прошлом году местные суды не разрешали следственные действия в отношении госпожи Козлитиной, однако местной прокуратуре удалось добиться санкции на их проведение.

Оксана Козлитина

Оксана Козлитина

Фото: правительство Белгородской области

Оксана Козлитина

Фото: правительство Белгородской области

О том, что министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина покинула пост 1 июля, сообщило издание «Фонарь» и рассказал собеседник “Ъ”. Официально об увольнении 47-летней чиновницы в правительстве Белгородской области не сообщали.

Собеседник “Ъ” говорит, что решение было принято после проведения у министра обысков.

Телефон госпожи Козлитиной выключен.

Пост министра Оксана Козлитина заняла в октябре 2022 года. Перед назначением она фактически исполняла обязанности главы ведомства, оставаясь в должности замминистра — начальника департамента правового и информационно-аналитического обеспечения. До реформы областного правительства, предполагавшей в том числе переименование департаментов в министерства, госпожа Козлитина трудилась первым замначальника департамента строительства и транспорта. Предшественником госпожи Козлитиной на посту руководителя строительного блока был Евгений Глаголев. В 2023 году он получил девять лет колонии за взятку.

Летом прошлого года суд в Белгороде не разрешил провести обыски у госпожи Козлитиной в рамках дела о мошенническом хищении при строительстве укреплений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказывал “Ъ”, тогда региональное управление МВД настаивало, что дома у чиновницы могут находиться предметы, документы, оборудование или иные средства совершения расследуемого преступления. Суд, впрочем, посчитал, что следователи не доказали возможную причастность чиновницы к хищениям.

Как рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с обстоятельствами расследования дела, прокуратуре Белгородской области удалось добиться санкции на обыск еще в прошлом году.

Решение белгородских судов о запрете следственных действий в отношении госпожи Козлитиной отменил Первый кассационный суд общей юрисдикции.

В итоге оперативные мероприятия были проведены в июне этого года.

Тем временем врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев предостерег подчиненных от воровства. «Я никому не советую воровать. Я никого прикрывать не буду, сам не ворую, никому не дам и не позволю это делать»,— сказал глава региона на совещании в областном правительстве. Запись его выступления в своем Telegram-канале опубликовало издание «Бел.ру».

К сегодняшнему дню следственный департамент МВД России завершил расследование нескольких уголовных дел о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Так, четверо предпринимателей уже получили от четырех до шести лет лишения свободы.

Бывшие высокопоставленные сотрудники правительства Белгородской области, в том числе экс-заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин, курировавшие строительство и земельные отношения, ожидают рассмотрения своих уголовных дел в Мещанском райсуде Москвы.

Сергей Толмачев, Воронеж

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