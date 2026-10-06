Сенатором от Томской области в Совфеде вновь избран Владимир Кравченко

Сенатором от Томской области в Совете Федерации РФ вновь избран Владимир Кравченко. В его поддержку выступили все 39 депутатов. Кандидатуру вынесла на голосование спикер областной думы Оксана Козловская, сообщает пресс-служба областной законодательной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кравченко

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Владимир Кравченко

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Господин Кравченко представляет Томскую область в Совфеде с 2016 года. В 2021 году депутаты Томской области также утвердили его в верхнюю палату.

Выборы в томскую облдуму прошли с 18 по 20 сентября. Были избраны 42 депутата: 21 — в одномандатных округах, 21 — по партийным спискам. ЕР получила 28 мест, КПРФ — шесть, «Новые люди» и «Справедливая Россия» — по три, ЛДПР — два.

Как писал «Ъ-Сибирь», госпожа Козловская была избрана спикером законодательной думы Томской области в ходе первой сессии нового восьмого созыва 6 октября. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Единой России». Эту должность Оксана Козловская занимает с 2011 года.

Александра Стрелкова